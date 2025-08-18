Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Adyen Parts Sociales Aktie. Mit einer Performance von +3,25 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Adyen Parts Sociales ist ein führender Zahlungsdienstleister mit einer einheitlichen Plattform für globale Transaktionen. Es bietet umfassende Lösungen für Online-, mobile und POS-Zahlungen. Adyen ist bekannt für Zuverlässigkeit und Innovation, konkurriert mit PayPal, Stripe und Square und besticht durch seine globale Reichweite und Anpassungsfähigkeit.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Adyen Parts Sociales in den letzten drei Monaten Verluste von -15,70 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Adyen Parts Sociales Aktie damit um -7,39 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,76 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -2,75 % verloren.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,31 % geändert.

Adyen Parts Sociales Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,39 % 1 Monat -10,76 % 3 Monate -15,70 % 1 Jahr +7,10 %

Informationen zur Adyen Parts Sociales Aktie

Es gibt 32 Mio. Adyen Parts Sociales Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,28 Mrd.EUR wert.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adyen im Nachgang der Halbjahreszahlen von 2300 auf 2200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mohammed Moawalla bleibt trotz kurzfristigen Gegenwinds optimistisch für die …

Adyen Parts Sociales Aktie jetzt kaufen?

Ob die Adyen Parts Sociales Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Adyen Parts Sociales Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.