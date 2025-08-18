    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Ukraine-Gespräche

    Trump kommt mit Europäern zusammen

    • Trump trifft europäische Spitzenpolitiker in Washington.
    • Gespräche über Ende des Ukraine-Kriegs geplant.
    • Ziel: Töten beenden, Unterstützung für Selenskyj.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump ist in Washington mit Bundeskanzler Friedrich Merz und weiteren europäischen Spitzenpolitikern zusammengekommen. Zunächst stellten sie sich mit zumeist versteinerten Gesichtern zu einem Foto auf, danach waren Gespräche darüber geplant, wie man einem Ende des Ukraine-Kriegs näherkommen kann. "Wir wollen das Töten beenden", sagte Trump zu Beginn des Treffens in größerer Runde.

    Zuerst hatte Trump im Oval Office mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gesprochen. Danach empfing er Merz, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Nato-Generalsekretär Mark Rutte, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, den britischen Premier Keir Starmer, Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und den finnischen Präsidenten Alexander Stubb. Die Europäer sind nach Washington gereist, um Selenskyj den Rücken zu stärken./tam/DP/he





    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
