Opendoor Technologies Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 18.08.2025

Mit einer Performance von +19,73 % konnte die Opendoor Technologies Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Opendoor Technologies digitalisiert den Immobilienverkauf, bietet schnelle Transaktionen und nutzt KI für Preisbewertungen. Es ist führend im iBuying in den USA, mit Konkurrenten wie Zillow Offers und RedfinNow. Einzigartig durch sofortige Barangebote und effiziente Plattform.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Opendoor Technologies Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +296,57 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Opendoor Technologies Aktie damit um +64,66 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +69,19 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +74,98 % gewonnen.

Opendoor Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +64,66 % 1 Monat +69,19 % 3 Monate +296,57 % 1 Jahr +67,00 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Opendoor Technologies Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die technische Analyse der Opendoor Technologies Aktie, insbesondere das Auftreten eines 'Golden Cross', das als bullisches Signal für eine mögliche langfristige Aufwärtsbewegung interpretiert wird. Es wird über einen möglichen Short Squeeze spekuliert, da über 20 % der Aktien leerverkauft sind. Die Wachstumschancen werden kontrovers diskutiert, wobei makroökonomische Faktoren wie Zinssätze als Einflussfaktoren thematisiert werden. Zudem wird die Aktie mit anderen 'Meme-Aktien' verglichen, was auf spekulatives Interesse hinweist.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Opendoor Technologies eingestellt.

Informationen zur Opendoor Technologies Aktie

Es gibt 736 Mio. Opendoor Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,39 Mrd. wert.

Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

Opendoor Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die Opendoor Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Opendoor Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.