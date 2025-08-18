Tilray Brands - Aktie steigt rasant +10,79 % - 18.08.2025

Mit einer Performance von +10,79 % konnte die Tilray Brands Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Tilray Brands ist ein führender Cannabisproduzent mit einem breiten Produktportfolio und starker internationaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind Canopy Growth und Aurora Cannabis. Tilray punktet mit strategischen Partnerschaften und einer diversifizierten Produktpalette.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Tilray Brands Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +106,66 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +40,74 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +69,66 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -30,41 % verloren.

Tilray Brands Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +40,74 % 1 Monat +69,66 % 3 Monate +106,66 % 1 Jahr -49,11 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tilray Brands Aktie

Die Diskussion umfasst politische Einflüsse, Informationszuverlässigkeit, Nasdaq-Notierungskriterien und die Volatilität der Tilray Aktie.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tilray Brands eingestellt.

Informationen zur Tilray Brands Aktie

Es gibt 1 Mrd. Tilray Brands Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,08 Mrd. wert.

Tilray Brands Aktie jetzt kaufen?

Ob die Tilray Brands Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.