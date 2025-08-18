DeFi Technologies - Aktie bricht ein -5,48 % - 18.08.2025

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten DeFi Technologies Aktionäre einen Verlust von -38,94 % hinnehmen.

Mit einer Performance von -5,48 % musste die DeFi Technologies Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Allein seit letzter Woche ist die DeFi Technologies Aktie damit um -10,44 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -29,67 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei DeFi Technologies auf -23,24 %.

DeFi Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,44 % 1 Monat -29,67 % 3 Monate -38,94 % 1 Jahr +21,53 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DeFi Technologies Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der DeFi Technologies Aktie, wobei technische Erholungen und die Notwendigkeit eines Auslösers für einen signifikanten Anstieg im Fokus stehen. Es wird über vergangene Marktbewegungen, den Einfluss institutioneller Käufe und die psychologische Bedeutung von Kursmarken diskutiert. Strategische Maßnahmen wie Rückkaufprogramme werden ebenfalls thematisiert, jedoch mit Skepsis hinsichtlich ihrer langfristigen Wirksamkeit betrachtet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber DeFi Technologies eingestellt.

Informationen zur DeFi Technologies Aktie

Es gibt 330 Mio. DeFi Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 614,15 Mio. wert.

Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

DeFi Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die DeFi Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DeFi Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.