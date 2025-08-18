Commerzbank Aktie fällt um -3,28 % - 18.08.2025

Mit einer Performance von -3,28 % musste die Commerzbank Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Commerzbank in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +47,52 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Commerzbank Aktie damit um +8,17 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +30,77 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Commerzbank +137,56 % gewonnen.

Commerzbank Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,17 % 1 Monat +30,77 % 3 Monate +47,52 % 1 Jahr +191,80 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Commerzbank Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der Commerzbank-Aktie, die von einigen Nutzern als potenziell überbewertet angesehen wird. Die Deutsche Bank empfiehlt Gewinnmitnahmen, während andere Nutzer auf die Möglichkeit eines Kursanstiegs durch Übernahmegerüchte hinweisen. Historische Vergleiche zeigen, dass die Eigenkapitalrendite der Commerzbank im Vergleich zu früheren Jahren gesunken ist, was auf strengere Bankvorgaben zurückzuführen ist. Ein Nutzer spekuliert auf einen Kurs von 40 Euro in diesem Jahr.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Commerzbank eingestellt.

Informationen zur Commerzbank Aktie

Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,58 Mrd. wert.

Die vergangene Woche konnte bei allen großen Indizes ein Pluszeichen generieren, wohl aber nicht überall neue Rekorde. Immerhin schaffte es der Dow Jones für einen Handelstag, sich auf neue Höhen zu schwingen. Im Nasdaq wurden die Rekorde im Wochenverlauf immer weiter abverkauft, beim S&P500 stand am Freitag auch nur in der Eröffnung ein Rekord an, der dann aber verpuffte. Als Grund wurde der etwas leichtere Index des Verbrauchervertrauens der Uni Michigan vom Freitag gehandelt, der eine Zurückhaltung der Konsumenten signalisierte. Dennoch ist die Wall Street nach den Wirtschaftsdaten der Vorwoche, auf die wir heute eingehen, weiterhin in stabilen Aufwärtstrends. Das Sentiment blieb positiv und ist noch nicht in einem Extrembereich angekommen. Zudem schwingt weiterhin die Phantasie einer anstehenden Zinssenkung mit, die nach aktueller Prognose im Oktober durch die US-Notenbank Fed erfolgen soll.

Mit leichten Verlusten ist der deutsche Aktienmarkt in die neue Börsenwoche gegangen. Das ohne konkrete Ergebnisse gebliebene Treffen von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin trieb am Montag zwar die Aktien von Rüstungsherstellern …

Die heutigen Aktienmärkte präsentieren sich uneinheitlich: Während einige Indizes Verluste hinnehmen müssen, verzeichnen andere leichte Gewinne. Besonders deutsche Technologie- und mittelgroße Unternehmen zeigen positive Tendenzen.

Commerzbank Aktie jetzt kaufen?

Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.