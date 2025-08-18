Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 18.08.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.08.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: +5,79 %
Platz 1
Performance 1M: -35,19 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +4,59 %
Platz 2
Performance 1M: -0,12 %
Electronic Arts
Tagesperformance: -2,99 %
Platz 3
Performance 1M: +15,07 %
Lululemon Athletica
Tagesperformance: +2,86 %
Platz 4
Performance 1M: -14,90 %
Starbucks
Tagesperformance: +2,73 %
Platz 5
Performance 1M: -3,48 %
Workday (A)
Tagesperformance: +2,56 %
Platz 6
Performance 1M: -2,88 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: +2,55 %
Platz 7
Performance 1M: +5,32 %
Intel
Tagesperformance: -2,28 %
Platz 8
Performance 1M: +6,21 %
Fortinet
Tagesperformance: +2,17 %
Platz 9
Performance 1M: -24,92 %
Micron Technology
Tagesperformance: +2,07 %
Platz 10
Performance 1M: +6,26 %
