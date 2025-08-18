Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 18.08.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.08.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Ceridian HCM Holding
Tagesperformance: +28,87 %
Platz 1
Performance 1M: -8,87 %
First Solar
Tagesperformance: +8,46 %
Platz 2
Performance 1M: +15,42 %
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: +5,67 %
Platz 3
Performance 1M: -35,19 %
Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
Tagesperformance: +4,77 %
Platz 4
Performance 1M: -10,57 %
EPAM Systems
Tagesperformance: +4,61 %
Platz 5
Performance 1M: -4,45 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +4,59 %
Platz 6
Performance 1M: -0,12 %
Paycom Software
Tagesperformance: +3,93 %
Platz 7
Performance 1M: -3,97 %
Amcor
Tagesperformance: -3,43 %
Platz 8
Performance 1M: -7,91 %
Aptiv Swiss Holdings Limited Registered
Tagesperformance: +3,19 %
Platz 9
Performance 1M: +3,69 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +3,18 %
Platz 10
Performance 1M: +4,42 %
EQT
Tagesperformance: -3,13 %
Platz 11
Performance 1M: -12,10 %
Coterra Energy
Tagesperformance: -3,12 %
Platz 12
Performance 1M: -2,77 %
Deckers Outdoor
Tagesperformance: +3,00 %
Platz 13
Performance 1M: +0,77 %
Electronic Arts
Tagesperformance: -2,99 %
Platz 14
Performance 1M: +15,07 %
Lululemon Athletica
Tagesperformance: +2,86 %
Platz 15
Performance 1M: -14,90 %
Starbucks
Tagesperformance: +2,71 %
Platz 16
Performance 1M: -3,48 %
ServiceNow
Tagesperformance: +2,60 %
Platz 17
Performance 1M: -10,05 %
Workday (A)
Tagesperformance: +2,56 %
Platz 18
Performance 1M: -2,88 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: +2,55 %
Platz 19
Performance 1M: +5,32 %
CVS Health
Tagesperformance: +2,41 %
Platz 20
Performance 1M: +7,09 %
Baxter International
Tagesperformance: -2,37 %
Platz 21
Performance 1M: -14,06 %
Intel
Tagesperformance: -2,28 %
Platz 22
Performance 1M: +6,21 %
Bank of America
Tagesperformance: +2,26 %
Platz 23
Performance 1M: -0,95 %
Target
Tagesperformance: +2,21 %
Platz 24
Performance 1M: -1,07 %
Enphase Energy
Tagesperformance: +2,20 %
Platz 25
Performance 1M: -9,54 %
Johnson Controls International
Tagesperformance: +2,16 %
Platz 26
Performance 1M: -4,98 %
TKO GROUP HOLDINGS Registered (A)
Tagesperformance: -2,08 %
Platz 27
Performance 1M: +10,99 %
