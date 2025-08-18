    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Starmer

    'Historischer Schritt' für Sicherheit der Ukraine möglich

    Für Sie zusammengefasst
    • Starmer optimistisch über Fortschritte beim Gipfel.
    • Sicherheitsgarantien für die Ukraine im Fokus.
    • Trilateral-Treffen als nächster sinnvoller Schritt.

    WASHINGTON/LONDON (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Keir Starmer zeigt sich beim Ukraine-Gipfel in Washington vorsichtig optimistisch. Mit der richtigen Herangehensweise könne man an diesem Nachmittag echte Fortschritte erzielen, besonders mit Blick auf mögliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine, sagte Starmer im Weißen Haus.

    Der britische Premier spricht von einem "historischen Schritt" für "die Sicherheit der Ukraine und die Sicherheit in Europa", der heute aus dem Treffen hervorgehen könne. Ein trilaterales Treffen mit US-Präsident Trump, dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj scheine "der nächste sinnvolle Schritt zu sein", auch um einige der schwierigen Fragen zu klären./pba/DP/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    dpa-AFX
