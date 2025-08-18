    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Trump rechnet mit ein oder zwei Wochen bis zu Entscheidung

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump erwartet baldige Entscheidung zu Ukraine-Frieden.
    • Gespräche mit Selenskyj und europäischen Führern.
    • Klärung innerhalb von ein bis zwei Wochen möglich.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump rechnet mit einer zeitnahen Entscheidung, ob es in den Friedensverhandlungen zum Ukraine-Krieg eine Lösung geben kann. Man werde sehen, "dass wir in einer bestimmten Zeitspanne, die nicht mehr allzu fern ist - in ein oder zwei Wochen - wissen werden, ob wir dieses Problem lösen können oder ob diese schrecklichen Kämpfe weitergehen werden", sagte Trump in Washington unmittelbar vor einem gemeinsamen Gespräch in großer Runde mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und europäischen Regierungschefs und Spitzenpolitikern./rin/DP/he





    dpa-AFX
