    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmcor AktievorwärtsNachrichten zu Amcor

    Besonders beachtet!

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Amcor Aktie heute im Minus - 18.08.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Amcor Aktie bisher Verluste von -3,42 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Amcor Aktie.

    Besonders beachtet! - Amcor Aktie heute im Minus - 18.08.2025
    Foto: adobe.stock.com

    Amcor bietet flexible und starre Verpackungen für diverse Industrien an und ist weltweit führend. Hauptkonkurrenten sind Berry Global und Sealed Air. Das Unternehmen punktet mit nachhaltigen Lösungen.

    Amcor Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.08.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Amcor Aktie. Sie fällt um -3,42 % auf 7,2725. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    6.945,19€
    Basispreis
    4,30
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    5.946,57€
    Basispreis
    4,36
    Ask
    × 14,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Amcor mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -10,74 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,58 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,91 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Amcor -16,37 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,02 % geändert.

    Amcor Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,58 %
    1 Monat -7,91 %
    3 Monate -10,74 %
    1 Jahr -20,26 %

    Informationen zur Amcor Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Amcor Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,84 Mrd.EUR wert.

    Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 18.08.2025


    Top- und Flop-Aktien am 18.08.2025 im S&P 500.

    Börsen Update USA - 18.08. - US Tech 100 schwach -0,18 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Amcor Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Amcor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amcor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Amcor

    -3,25 %
    -8,58 %
    -7,91 %
    -10,74 %
    -20,26 %
    -41,46 %
    -23,31 %
    ISIN:JE00BJ1F3079WKN:A2PKFL



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Amcor Aktie heute im Minus - 18.08.2025 Am heutigen Handelstag muss die Amcor Aktie bisher Verluste von -3,42 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Amcor Aktie.