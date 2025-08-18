Amcor Aktie heute im Minus - 18.08.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Amcor Aktie. Sie fällt um -3,42 % auf 7,2725€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Amcor bietet flexible und starre Verpackungen für diverse Industrien an und ist weltweit führend. Hauptkonkurrenten sind Berry Global und Sealed Air. Das Unternehmen punktet mit nachhaltigen Lösungen.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Amcor mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -10,74 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,58 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,91 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Amcor -16,37 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,02 % geändert.

Amcor Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,58 % 1 Monat -7,91 % 3 Monate -10,74 % 1 Jahr -20,26 %

Informationen zur Amcor Aktie

Es gibt 1 Mrd. Amcor Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,84 Mrd.EUR wert.

Top- und Flop-Aktien am 18.08.2025 im S&P 500.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Amcor Aktie jetzt kaufen?

Ob die Amcor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amcor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.