73 0 Kommentare Entdecke Nyxoahs neue Finanz- und Q2-Updates!

Ein bedeutender Meilenstein in der Medizintechnik: Die FDA hat das Genio-System für den US-Markt zugelassen. Erstmals wird in den USA eine bilaterale Hypoglossus-Neurostimulationstherapie verfügbar. Mit der Markteinführung des Genio-Systems in den USA stieg der Umsatz im zweiten Quartal 2025 um 74%. Trotz eines Rückgangs der Zahlungsmittel auf 43 Millionen Euro, sind die F&E-Ausgaben auf 10 Millionen Euro gestiegen.

wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.

