Entdecke Nyxoahs neue Finanz- und Q2-Updates!
Ein bedeutender Meilenstein in der Medizintechnik: Die FDA hat das Genio-System für den US-Markt zugelassen. Erstmals wird in den USA eine bilaterale Hypoglossus-Neurostimulationstherapie verfügbar. Mit der Markteinführung des Genio-Systems in den USA stieg der Umsatz im zweiten Quartal 2025 um 74%. Trotz eines Rückgangs der Zahlungsmittel auf 43 Millionen Euro, sind die F&E-Ausgaben auf 10 Millionen Euro gestiegen.
- FDA genehmigt das Genio-System für den US-Markt, erste bilaterale Hypoglossus-Neurostimulationstherapie in den USA.
- Kommerzielle Markteinführung des Genio-Systems in den USA gestartet.
- Umsatz im zweiten Quartal 2025 beträgt 1,3 Millionen Euro, ein Anstieg von 74% im Vergleich zum Vorjahr.
- Zahlungsmittel und Finanzanlagen belaufen sich zum 30. Juni 2025 auf 43,0 Millionen Euro, Rückgang von 63,0 Millionen Euro im März 2025.
- Operativer Verlust im zweiten Quartal 2025 beträgt 19,9 Millionen Euro, Anstieg im Vergleich zu 13,3 Millionen Euro im Vorjahr.
- Forschungs- und Entwicklungsausgaben steigen auf 10,0 Millionen Euro, hauptsächlich aufgrund höherer F&E-Aktivitäten.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Nyxoah ist am 18.08.2025.
Der Kurs von Nyxoah lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,5100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,19 % im Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 5,5050EUR das entspricht einem Minus von -0,09 % seit der Veröffentlichung.
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.