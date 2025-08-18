US-Anleger halten vor Abschluss des Ukraine-Treffens die Füße still

New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben sich am Montag kaum verändert. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 44.911 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.445 Punkten knapp einen halben Zähler im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 23.715 Punkten hauchzart fester.





