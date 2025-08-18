Fast unverändert - Noch keine Lösung im Ukraine-Krieg

muss nicht wie Kapitalvernichter in die Arbeit, hab aber heute auch kein Wanderwetter und somit Zeit, auf Dein Posting einzugehen. Auch wenn ich jedes Argument hier eigentlich schon paarmal wiederholt hab.





Wenn ich nicht jeden Tag Neuigkeiten zu Depotveränderungen habe, heißt das noch lange nicht "die Segel streichen". Sondern dass ich einfach passiv bleibe und nichts verändere. Genau wie ich es mir für den Ruhestand vorgenommen hab. Ich weiß, zu dieser "inneren Ruhe" muss man erstmal kommen, ist zwar nicht leicht da es i.d.R. ja doch um viel Geld geht. Hab aber bereits Erfahrungen aus der Corona-Zeit - als mein Depot innerhalb von Wochen von 180k auf 110k geschrumpft ist - und daraus die Lehre gezogen, dass es irgendwann auch wieder aufwärts geht. Und recht behalten - während andere wahrscheinlich auch heute noch auf das zweite Tief warten. Wichtig in meiner Lebensphase sind nur die Einnahmen - und diese orientieren sich ja bekanntlich nicht am DAX oder DOW. Und das es mal etwas mehr, mal etwas weniger bei den Dividenden von Einzelunternehmen sein kann, sollte jedem Investor bekannt sein. Ob ich jetzt 800 oder 1000 oder 1200€ Dividenden/Zinsen monatlich bekomme, ist nicht so wichtig dass ich mir jetzt jeden Tag darüber den Kopf zerbreche. Aber das ist der Vorteil von Leuten, welche mehrere Einkommensarten wie Rente, Betriebsrente, Mieteinnahmen oder mietfreiem Wohnen haben. Das muss aber jeder nach seiner eigenen finanziellen Situation abwägen und entscheiden. Darum kann man auch anderen Leuten schwer ein Patentrezept ausstellen wie er sein Depot managen soll.





Was Deine andere Aussage betrifft: jetzt wo es gefährlich wird................nun, gibt nachweislich Leute welche schon seit 10 Jahren auf den großen Crash warten - welcher bis heute nicht eingetroffen ist. Wieviel Geld man mit dieser Warterei bzw. Durchzittern wohl verloren hat??? Könnte sich auf mehr summieren als man dann im tatsächlichen Crash (zeitweise) verliert. Ist eine Frage des Timings, und ohne konkrete Namen zu nennen bin ich sicher, dass man mit b&h wahrscheinlich besser abgeschnitten hat als wenn man jeden Tag versucht hat, den Markt zu timen. Ist aber nur eine persönliche Meinung.





Auf jeden Fall - siehe auch Beiträge wie jener von Kapitalvernichter - muss jeder seinen eigenen Stil und Weg finden, betreutes Investieren klappt nicht und die besten Ergebnisse erzielen nur Leute welche ihren eigenen Kopf einsetzen und nicht irgendwelchen Gurus nachrennen. Gurus, welche es in diesem Thread nicht gibt - da musst Du leider anderweitig fündig werden.





Und um nochmals zum leidigen Thema 1000€ monatlich zu kommen - hier ebenfalls schon paarmal erklärt. Bei 300k Depotvolumen mit 7% Dividende sind wir bei 21k Einnahmen. Nach 2k Freibetrag zahlt man da um die 5k Steuern - also 1100-1200€ monatlich Netto zu erreichen ist nun wirklich keine Hexerei. Natürlich - und da gebe ich Dir recht da ich auch schon einige Fälle hatte - kann es bei HY auch mal zu Kürzungen kommen. Und genau darum muss jeder für sich entscheiden ob er das Risiko eingeht bzw. wie hoch er den HY-Anteil im Depot hält. Die letzten Jahre war man mit Werten wie Microsoft, Alphabet usw. (welche natürlich viel weniger Divi ausschütten) besser aufgestellt. Was sich dann wiederum in einer Korrektur besser hält - HY, Aristokraten oder Tech - muss man abwarten.





Ich persönlich fühl mich auch für eine solche Phase mental recht gut gewappnet - Du wirst es auf jeden Fall weiter verfolgen können. Auch wenn ich nicht jeden Tag hier bei WO bei den "aktivsten Usern" auftauche. Gibt ja auch noch andere Prioritäten im Leben.



