Norsemont gibt den Abschluss der zweiten Tranche der Privatplatzierung mit Lead Orders von Rob McEwen und anderen strategischen Investoren bekannt

Pressemitteilung – Vancouver, British Columbia, 18. August 2025 / IRW-Pressn / Norsemont Mining Inc. (CSE: NOM, OTCQB: NRRSF, FWB: LXZ1) („NOM“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass der bekannte Bergbauinvestor Rob McEwen, Chairman und Chief Owner von McEwen Inc. (TSX: MUX, NYSE: MUX), diese strategische Runde leitete und dass das Unternehmen im Anschluss an die Pressemeldung vom 1. August 2025 die zweite Tranche einer nicht vermittelten Privatplatzierung abgeschlossen hat, die aus 2.320.000 Einheiten des Unternehmens zu 0,60 CAD pro Einheit bestand, was einem Bruttoerlös von 1.392.000 CAD entspricht (das „Angebot“). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben Warrant. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 0,75 CAD$ pro Stammaktie für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Abschlussdatum (die „Warrants“).

Für den Fall, dass der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der Börse während eines Zeitraums von 10 aufeinanderfolgenden Handelstagen nach Ablauf von vier Monaten und einem Tag nach Abschluss des Angebots mindestens 1,25 CAD$ pro Stammaktie beträgt, kann das Unternehmen das Ablaufdatum der Warrants vorverlegen, indem es die Inhaber davon in Kenntnis setzt (durch Veröffentlichung einer Pressemitteilung, in der die Vorverlegung des Ablaufdatums der Warrants bekanntgegeben wird), und in diesem Fall verfallen die Warrants am zehnten (10.) Geschäftstag nach dem Datum dieser Mitteilung. Für kanadische Anleger gilt eine Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab Ausgabe der Einheiten. Für US-Anleger gelten zusätzlich Haltefristen gemäß den geltenden US-amerikanischen Wertpapiergesetzen und dem „Blue Sky“-Recht.

Das Unternehmen zahlte insgesamt Vermittlungsgebühren in Höhe von 68.060 $ (ohne GST) und gab 109.433 Vermittler-Warrants (jeweils ein „Vermittler-Warrant“) an zugelassene Vermittler in Verbindung mit den ersten beiden Tranchen des Angebots aus. Die Vermittler-Warrants berechtigen den Inhaber zum Kauf einer zusätzlichen Warrant-Aktie zu einem Ausübungspreis von 0,75 $ pro Warrant-Aktie für einen Zeitraum von 2 Jahren nach Abschluss.

Der Erlös aus dem Angebot soll für Phase-3-Bohrprogramme, darunter 600 m tiefe DDH-Bohrlöcher in der Kupfer-Porphyr-Zone, 300 m tiefe Bohrlöcher in hochgradigen Goldzonen und flache Bohrlöcher in der Oxid-/auslaugbaren Goldzone, sowie metallurgische Arbeiten und als allgemeines Working Capital verwendet werden, um das Gold-Silber-Kupfer-Projekt Choquelimpie im Norden Chiles voranzutreiben.