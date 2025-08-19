Eine Chrome-Erweiterung zur Optimierung von QA-Workflows

Das manuelle Testen von Webseiten ist zunehmend fragmentiert. QA-Teams müssen mit einem halben Dutzend Erweiterungen und Anwendungen jonglieren, zwischen Registerkarten wechseln, sich bei mehreren Konten anmelden und verlieren jede Woche Stunden mit der Einrichtung und dem Kontextwechsel. Viele verzichten auch auf Tools, die die Abdeckung verbessern könnten, insbesondere für Überprüfungen wie Barrierefreiheit und Responsive Design.

DUBLIN, 19. August 2025 /PRNewswire/ -- BrowserStack, die weltweit führende Plattform für Softwaretests, gab heute die Markteinführung des Testing Toolkit bekannt, einer Chrome-Erweiterung, die mehr als zehn wichtige manuelle Testtools in einer optimierten Lösung vereint.

Das Testing Toolkit bringt Ordnung in dieses Chaos. Die Erweiterung bietet mit einem Klick Zugriff auf eine umfassende Reihe von Funktionen, die den gesamten manuellen Testlebenszyklus abdecken — Einrichtung, Ausführung und Fehlerberichterstattung.

Umfassende Testabdeckung mit mehr als zehn integrierten Tools, einschließlich Cross-Browser-Tests mit mehr als 3.500 Browsern, Zugänglichkeitstests und visuellem Overlay-Vergleich.

mit mehr als zehn integrierten Tools, einschließlich Cross-Browser-Tests mit mehr als 3.500 Browsern, Zugänglichkeitstests und visuellem Overlay-Vergleich. Ein-Klick-Fehlerbericht mit automatischen Screenshots, Konsolenprotokollen, Netzwerkdaten und Systeminformationen für eine vollständige Fehlerdokumentation.

mit automatischen Screenshots, Konsolenprotokollen, Netzwerkdaten und Systeminformationen für eine vollständige Fehlerdokumentation. Integrierte Produktivitätswerkzeuge wie KI-gestützte Testfallerstellung, Cookie- und Cache-Verwaltung, JSON-Formatierung, Änderung von HTTP-Anfragen/Antworten und Workflow-Automatisierung für sich wiederholende Aufgaben.

„Das Testing Toolkit entstand aus einer einfachen Beobachtung heraus: Wir haben festgestellt, wie fragmentiert manuelle Web-Testing-Workflows geworden sind", so Nakul Aggarwal, Mitbegründer und Technologievorstand bei BrowserStack. „Mit dieser Einführung bieten wir Testern und Entwicklern eine leistungsstarke und dennoch ressourcenschonende Möglichkeit, ihre täglichen Aufgaben zu optimieren. Ohne Durcheinander. Einfach besseres Testen."

„Die beste Erweiterung oder das beste Plug-in für manuelle Webtests. Es hat manuelle Tests erheblich beschleunigt. Ich habe es bereits all meinen Kollegen, Testern und Entwicklern im Unternehmen empfohlen", so Ayush Agarwal, Softwareentwickler bei Webninjaz und einer der ersten Nutzer.

Das Testing Toolkit wird bereits von über 3.000 Anwendern genutzt und ist ab sofort im Chrome Web Store verfügbar, sodass Teams verlorene Produktivitätsstunden zurückgewinnen können.

Informationen zu BrowserStack

BrowserStack ist die weltweit führende Plattform für Softwaretests, die mit KI unterstützt wird, um Entwicklern und Qualitätssicherungsteams dabei zu helfen, schnell hochwertige Software zu liefern. BrowserStack wird von über 50.000 Teams, darunter Amazon, Microsoft und NVIDIA, vertraut und führt täglich mehr als drei Millionen Tests in 21 globalen Rechenzentren durch. Die Plattform bietet Teams sofortigen Zugriff auf über 30.000 reale Geräte und Browser.

BrowserStack wurde 2011 gegründet und ist ein privates Unternehmen, das von Accel, Bond und Insight Partners unterstützt wird.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.browserstack.com.

