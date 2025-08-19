    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFirst Majestic Silver Corporation AktievorwärtsNachrichten zu First Majestic Silver Corporation
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    First Majestic gibt positive Explorationsergebnisse aus San Dimas bekannt

    Erweiterungsbohrungen durchteufen hochgradige Silber- und Goldmineralisierung in der Nähe der untertägigen Minenentwicklung.

     

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu First Majestic Silver!
    Long
    10,53€
    Basispreis
    1,02
    Ask
    × 7,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    14,16€
    Basispreis
    1,29
    Ask
    × 5,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Hochgradiger Silber- und Goldabschnitt im neuen Erzgang Coronado hebt das Potenzial für neue Mineralressourcenentdeckungen hervor.

     

    18. August 2025. Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG) (TSX: AG) (FWB: FMV) (das „Unternehmen“ oder „First Majestic“) freut sich, positive Bohrergebnisse aus seinem laufenden Explorationsprogramm in der Silber-/Goldmine San Dimas in Durango (Mexiko) bekannt zu geben. Das laufende Explorationsprogramm wurde konzipiert, um neue Gänge zu erkunden, die Mineralressourcen zu erweitern und die vermuteten Mineralressourcen in angedeutete Mineralressourcen hochzustufen.

     

    „Die Explorationsergebnisse 2025 bei San Dimas festigen weiterhin die Position des Projekts als hochwertiges Asset im Portfolio der in Betrieb befindlichen Minen von First Majestic“, erklärte Keith Neumeyer, President und CEO von First Majestic. „Wir erzielen starke Ergebnisse aus zahlreichen Gängen in den grubennahen Erweiterungen in San Dimas bei Elia, Sinaloa, Roberta und Santa Teresa, und wir sind begeistert von dem neuen hochgradigen Silber- und Goldabschnitt im Erzgang Coronado im West Block. Die Erweiterungen der in der Vergangenheit abgebauten Bereiche sind noch nicht mittels moderner Methoden überprüft worden, was das unerschlossene Potenzial des Bezirks unterstreicht. Diese neuen Ergebnisse bestätigen unsere Ansicht, dass San Dimas über bedeutende Wachstumsmöglichkeiten verfügt und ein Eckpfeiler unserer langfristigen Wachstumsstrategie bleibt.“

     

    WICHTIGSTE ERGEBNISSE DER BOHRUNGEN

     

    Explorationsbohrungen durchteuften eine bedeutende Gold- („Au“) und Silber-(„Ag“)-Mineralisierung in mehreren Gängen auf dem Konzessionsgebiet San Dimas. Eine Auswahl bedeutender Bohrabschnitte aus diesen Gängen, nämlich dem Erzgang Sinaloa-Elia, dem Erzgang Roberta, dem Erzgang Santa Teresa und dem Erzgang Coronado (Abbildung 1), ist in Tabelle 1 unten hervorgehoben:

     

    Tabelle 1: Übersicht über die bedeutenden Gold- und Silberbohrabschnitte

    Bohrloch

    Ziel

    Bedeutender Abschnitt

    von

    (m)

    bis

    (m)

    wahre Länge

    (m)

    Metallgehalte

    ELI25X-1

    Elia

    273,60

    279,15

    3,57

    15,93 g/t Au und 1.112 g/t Ag

    SIN25X-5

    Sinaloa

    172,40

    178,10

    5,17

    7,66g/t Au und 495 g/t Ag

    SJE25-4

    Jessica

    21,75

    25,55

    3,20

    7,86g/t Au und 193 g/t Ag

    ELI25X-17

    Elia

    312,10

    313,40

    1,06

    23,70 g/t Au und 578 g/t Ag

    STE25X-20

    Santa Teresa

    220,10

    224,25

    2,53

    9,65 g/t Au und 121 g/t Ag

    ROT25X-10

    Roberta

    218,75

    220,55

    1,52

    6,40 g/t Au und 472 g/t Ag

    COR25X-2

    Coronado

    752,60

    754,75

    2,12

    2,59 g/t Au und 327 g/t Ag

     

    Abbildung 1: Karte der Gangvorkommen im Bezirk San Dimas

     

    Erzgänge Sinaloa-Elia

     

    Die Bohrungen in den historischen Erzgängen Sinaloa-Elia durchteuften mehrere Abschnitte mit einer hochgradigen Gold- und Silbermineralisierung. Die Bohrungen erweitern die bekannte Mineralisierung über die aktuellen Mineralressourcen hinaus und bestätigen das Vorhandensein einer Mineralisierung unterhalb der in der Vergangenheit abgebauten Bereiche entlang des Erzganges Sinaloa und östlich des Erzganges Elia (Abbildung 2). Durch zusätzliche Bohrungen konnten die vermuteten Mineralressourcen erfolgreich in angedeutete Mineralressourcen umgewandelt werden, wodurch das Risiko der Mineralisierung hinsichtlich eines kurzfristigen Abbaus effektiv verringert wurde. Ausgewählte Analyseergebnisse der Bohrungen und wahre Mächtigkeiten der Bohrabschnitte umfassen:

     

    -          ELI25X-1: 3,57 Meter („m“) mit 15,93 g/t Au und 1.112 g/t Ag;

    -          SIN25X-5: 5,17 m mit 7,66 g/t Au und 495 g/t Ag;

    -          ELI25X-17: 1,06 m mit 23,70 g/t Au und 578 g/t Ag; und

    -          SIN25X-9: 2,12 m mit 8,38 g/t Au und 242 g/t Ag.

     

    Erzgang Roberta

     

    Der Erzgang Roberta ist einer der größten ehemals produzierenden Gänge in San Dimas. Durch Erweiterungsbohrungen des Gangs wurde die noch nicht überprüfte Kontinuität der Mineralisierung entgegen der Fallrichtung außerhalb der aktuellen vermuteten Mineralressourcen erkundet (Abbildung 3). Mehrere Bohrlungen lieferten bedeutende Ergebnisse; ausgewählte Analyseergebnisse und wahre Mächtigkeiten der Bohrabschnitte beinhalten:

     

    -          ROT25X-10: 1,52 m mit 6,40 g/t Au und 472 g/t Ag;

    -          ROT25X-12: 3,78 m mit 1,66 g/t Au und 168 g/t Ag; und

    -          ROT25X-7: 0,77 m mit 7,37 g/t Au und 689 g/t Ag.

     

    Erzgang Santa Teresa

     

    Erweiterungsbohrungen westlich des historischen Erzgangs Santa Teresa im West Block haben in Streichrichtung, etwa 170 m östlich des historischen Abbaubereichs, vielversprechende Ergebnisse geliefert. Die Gangprojektion bleibt nach Osten hin auf etwa 600 m offen (Abbildung 4). Ausgewählte Analyseergebnisse und wahre Mächtigkeiten der Bohrabschnitte umfassen:

     

    -          STE25X-20: 2,53 m mit 9,65 g/t Au und 121 g/t Ag;

    -          STE25X-9: 3,38 m mit 2,44 g/t Au und 120 g/t Ag; und

    -          STE25X-6: 1,01 m mit 6,79 g/t Au und 463 g/t Ag.

     

    Erzgang Coronado

     

    Das Gebiet nördlich des Erzganges Santa Teresa im West Block ist ein bedeutendes neues Gold- und Silberziel auf dem Konzessionsgebiet. Der Erzgang Coronado, der subparallel zum Erzgang Santa Teresa verläuft, wurde mit modernen Methoden noch nicht ausreichend erkundet und stellt eine wichtige Gelegenheit dar, neue Mineralressourcen in diesem Gebiet zu identifizieren. Erste Bohrungen zur Überprüfung des Ziels Coronado im Jahr 2025 durchteuften eine hochgradige Gold- und Silbermineralisierung, und der Trend bleibt nach Westen hin auf etwa 1 Kilometer offen (Abbildung 5). Der hochgradige Bohrabschnitt (wahre Mächtigkeit) umfasst:

     

    -          COR25X-2: 2,12 m mit 2,59 g/t Au und 327 g/t Ag.

     

    Abbildung 2: Erzgänge Sinaloa und Elia, Vertikalschnitt. Blick nach Norden

     

    Abbildung 3: Erzgang Roberta, Vertikalschnitt. Blick nach Norden

     

    Abbildung 4: Erzgang Santa Teresa, Vertikalschnitt. Blick nach Norden

     

    Abbildung 5: Erzgang Coronado, Vertikalschnitt. Blick nach Norden

     

    Tabelle 2: Übersicht über bedeutende Gold- und Silber-Bohrlochabschnitte bei San Dimas

     

    Bohrloch

    Ziel

    Zieltyp

    Bedeutender Abschnitt

    von (m)

    Länge (m)

    Wahre Länge (m)

    Au

    (g/t)

    Ag

    (g/t)

    AgÄq

    (g/t)

    SIN24_135

    Sinaloa-Elia

    Ressourcenumwandlung

    387,15

    1,30

    0,75

    4,24

    266

    626

    einschl. 1

    Ressourcenumwandlung

    387,15

    0,45

    0,26

    6,63

    450

    1014

    einschl. 2

    Ressourcenumwandlung

    388,15

    0,30

    0,17

    8,22

    474

    1173

    Sinaloa-Elia

    Ressourcenumwandlung

    396,10

    1,40

    0,75

    9,94

    546

    1391

    einschl. 1

    Ressourcenumwandlung

    397,00

    1,10

    0,55

    12,14

    658

    1689

    SIN24_136

    Sinaloa-Elia

    Ressourcenumwandlung

    386,60

    0,95

    0,70

    1,04

    129

    217

    SIN25_139

    Sinaloa-Elia

    Ressourcenerweiterung

    475,60

    0,95

    0,78

    3,34

    259

    543

    SIN25X-1

    Sinaloa-Elia

    Ressourcenumwandlung

    193,90

    1,35

    0,95

    5,35

    302

    757

    einschl. 1

    Ressourcenumwandlung

    194,45

    0,80

    0,57

    5,95

    328

    833

    SIN25X_3

    Sinaloa-Elia

    Ressourcenumwandlung

    67,80

    1,25

    0,96

    2,15

    188

    371

    SIN25X-4

    Sinaloa-Elia

    Ressourcenerweiterung

    407,80

    1,05

    0,89

    7,77

    357

    1017

    SIN25X-5

    Sinaloa-Elia

    Ressourcenumwandlung

    172,40

    5,70

    5,17

    7,66

    495

    1146

    einschl. 1

    Ressourcenumwandlung

    172,95

    0,35

    0,32

    11,75

    973

    1972

    einschl. 2

    Ressourcenumwandlung

    174,00

    0,70

    0,63

    7,60

    686

    1332

    einschl. 3

    Ressourcenumwandlung

    176,35

    1,75

    1,59

    13,07

    762

    1873

    SIN25X-9

    Sinaloa-Elia

    Ressourcenumwandlung

    462,95

    3,00

    2,12

    8,38

    282

    994

    einschl. 1

    Ressourcenumwandlung

    462,95

    2,40

    1,70

    9,53

    325

    1135

    Erzgang

    Ressourcenumwandlung

    488,65

    0,90

    0,69

    7,88

    266

    936

    SIN25X-12

    Sinaloa-Elia

    Ressourcenumwandlung

    369,10

    0,85

    0,77

    4,10

    182

    531

    SIN25X-13

    Sinaloa-Elia

    Ressourcenerweiterung

    507,60

    1,40

    0,80

    8,39

    504

    1217

    einschl. 1

    Ressourcenerweiterung

    508,20

    0,80

    0,46

    11,42

    646

    1616

    EL24_287

    Erzgang im Hangende

    Ressourcenumwandlung

    148,00

    1,70

    1,20

    3,89

    218

    549

    einschl. 1

    Ressourcenumwandlung

    148,00

    0,85

    0,60

    6,22

    310

    839

    Sinaloa-Elia

    Ressourcenumwandlung

    244,55

    0,95

    0,82

    11,08

    874

    1816

    EL25_297

    Erzgang im Hangende

    Ressourcenerweiterung

    139,30

    1,15

    1,00

    3,12

    118

    383

    ELI25X-1

    Erzgang

    Ressourcenerweiterung

    2,30

    1,65

    1,00

    2,17

    148

    332

    Erzgang im Hangende

    Ressourcenerweiterung

    173,60

    2,20

    1,75

    4,38

    226

    598

    einschl. 1

    Ressourcenerweiterung

    174,60

    1,20

    0,85

    5,38

    333

    790

    Sinaloa-Elia

    Ressourcenerweiterung

    273,60

    5,55

    3,57

    15,93

    1112

    2466

    einschl. 1

    Ressourcenerweiterung

    273,60

    1,65

    1,06

    11,32

    823

    1785

    einschl. 2

    Ressourcenerweiterung

    276,00

    0,40

    0,26

    27,50

    2218

    4555

    einschl. 3

    Ressourcenerweiterung

    277,00

    2,15

    1,38

    25,97

    1727

    3935

    Erzgang im Liegenden

    Ressourcenerweiterung

    288,05

    1,55

    1,05

    3,34

    238

    522

    Erzgang im Liegenden

    Ressourcenerweiterung

    297,10

    1,45

    1,15

    6,11

    219

    738

    einschl. 1

    Ressourcenerweiterung

    297,90

    0,65

    0,52

    6,40

    292

    836

    ELI25X-2

    Sinaloa-Elia

    Ressourcenerweiterung

    406,75

    1,15

    0,74

    6,51

    575

    1128

    ELI25X-4

    Erzgang im Hangende

    Ressourcenerweiterung

    160,75

    0,80

    0,70

    3,55

    183

    485

    ELI25X-17

    Erzgang im Hangende

    Ressourcenerweiterung

    185,80

    5,00

    2,35

    4,67

    289

    687

    einschl. 1

    Ressourcenerweiterung

    185,80

    3,60

    1,69

    5,71

    361

    846

    Sinaloa-Elia

    Ressourcenerweiterung

    312,10

    1,30

    1,06

    23,70

    578

    2593

    einschl. 1

    Ressourcenerweiterung

    312,10

    0,70

    0,57

    42,50

    994

    4607

    ELI25X-22

    Sinaloa-Elia

    Ressourcenerweiterung

    313,00

    1,80

    1,03

    8,65

    387

    1122

    einschl. 1

    Ressourcenerweiterung

    313,00

    0,70

    0,40

    19,69

    809

    2482

    ELI25X-23

    Sinaloa-Elia

    Ressourcenerweiterung

    395,60

    1,00

    0,82

    7,87

    892

    1560

    ELI25X-24

    Erzgang im Hangende

    Ressourcenumwandlung

    452,20

    7,60

    3,80

    3,27

    151

    429

    einschl. 1

    Ressourcenumwandlung

    452,20

    0,80

    0,40

    9,30

    208

    999

    Sinaloa-Elia

    Ressourcenumwandlung

    469,20

    2,75

    1,67

    4,77

    321

    726

    einschl. 1

    Ressourcenumwandlung

    470,90

    1,05

    0,64

    6,18

    440

    965

    STE25X-4

    Santa Teresa

    Ressourcenerweiterung

    78,80

    1,00

    0,87

    1,57

    107

    240

    Santa Teresa

    Ressourcenerweiterung

    82,85

    1,30

    1,10

    1,71

    118

    263

    STE25X-5

    Santa Teresa

    Ressourcenumwandlung

    227,45

    1,60

    1,31

    3,90

    66

    397

    STE25X-6

    Santa Teresa

    Ressourcenerweiterung

    96,95

    1,50

    1,01

    6,79

    463

    1040

    einschl. 1

    Ressourcenerweiterung

    96,95

    0,70

    0,49

    13,10

    867

    1980

    Santa Teresa

    Ressourcenerweiterung

    100,05

    1,25

    0,88

    1,59

    106

    241

    STE25X-7

    Santa Teresa

    Ressourcenerweiterung

    172,75

    1,05

    0,74

    1,83

    217

    373

    STE25X-9

    Santa Teresa

    Ressourcenerweiterung

    268,00

    3,90

    3,38

    2,44

    120

    327

    Santa Teresa

    Ressourcenerweiterung

    276,35

    2,50

    2,17

    2,44

    78

    285

    STE25X-10

    Santa Teresa

    Ressourcenumwandlung

    161,10

    1,35

    1,17

    2,43

    67

    274

    STE25X-11

    Santa Teresa

    Ressourcenerweiterung

    279,55

    3,90

    2,24

    2,83

    6

    247

    STE25X-12

    Santa Teresa

    Ressourcenumwandlung

    163,70

    0,90

    0,78

    2,94

    258

    508

    STE25X-14

    Santa Teresa

    Ressourcenumwandlung

    198,65

    1,65

    1,43

    1,97

    170

    338

    STE25X-15

    Santa Teresa

    Ressourcenumwandlung

    252,80

    0,80

    0,70

    5,94

    9

    514

    STE25X-20

    Santa Teresa

    Ressourcenumwandlung

    209,70

    2,35

    1,73

    3,59

    42

    347

    Santa Teresa

    Ressourcenumwandlung

    220,10

    4,15

    2,53

    9,65

    121

    941

    einschl. 1

    Ressourcenumwandlung

    221,25

    3,00

    1,85

    12,00

    160

    1180

    STE25X-21

    Santa Teresa

    Ressourcenumwandlung

    172,00

    0,95

    0,73

    3,40

    433

    722

    STE25X-23

    Santa Teresa

    Ressourcenumwandlung

    271,35

    4,10

    2,90

    4,66

    7

    403

    einschl. 1

    Ressourcenumwandlung

    274,30

    0,55

    0,39

    8,28

    12

    716

    STE25X-25

    Santa Teresa

    Ressourcenumwandlung

    167,35

    2,95

    1,90

    2,81

    159

    399

    ROT25X-2

    Hangende Roberta

    Ressourcenerweiterung

    248,65

    1,20

    0,77

    1,43

    107

    229

    ROT25X-5

    Roberta

    Ressourcenumwandlung

    187,35

    1,25

    1,08

    1,34

    256

    370

    ROT25X-6

    Roberta

    Ressourcenerweiterung

    831,25

    0,75

    0,70

    1,17

    175

    275

    ROT25X-7

    Roberta

    Ressourcenerweiterung

    231,95

    1,00

    0,77

    7,37

    689

    1316

    ROT25X-9

    Roberta

    Ressourcenerweiterung

    228,95

    1,60

    1,03

    1,61

    129

    266

    ROT25X-10

    Roberta

    Ressourcenerweiterung

    218,75

    1,80

    1,52

    6,40

    472

    1016

    einschl. 1

    Ressourcenerweiterung

    218,75

    0,90

    0,76

    9,68

    693

    1516

    Roberta

    Ressourcenerweiterung

    224,15

    0,95

    0,80

    2,20

    170

    357

    ROT25X-12

    Roberta

    Ressourcenerweiterung

    231,65

    5,35

    3,78

    1,66

    168

    309

    einschl. 1

    Ressourcenerweiterung

    236,30

    0,70

    0,49

    4,78

    489

    895

    COR25X-2

    Carme Escobosa

    Ressourcenerweiterung

    547,20

    0,75

    0,74

    1,46

    203

    327

    Coronado

    Ressourcenerweiterung

    752,60

    2,15

    2,12

    2,59

    327

    547

    einschl.

    Ressourcenerweiterung

    754,00

    0,75

    0,74

    5,64

    661

    1140

    COR25X-3

    Carme Escobosa

    Ressourcenerweiterung

    485,75

    1,00

    0,82

    1,20

    209

    311

    SJE25X-4

    Convencion

    Ressourcenerweiterung

    41,20

    2,95

    1,61

    0,17

    307

    322

    Jessica

    Ressourcenerweiterung

    222,50

    1,55

    0,89

    2,80

    451

    689

    einschl. 1

    Ressourcenerweiterung

    222,50

    1,25

    0,72

    3,09

    509

    772

    SJE25X-5

    Erzgang

    Ressourcenerweiterung

    21,75

    3,80

    3,20

    7,86

    193

    861

    einschl. 1

    Ressourcenerweiterung

    22,70

    2,15

    1,81

    11,95

    253

    1269

    SJE25X-6

    Convencion

    Ressourcenerweiterung

    27,15

    4,60

    2,51

    1,15

    164

    262

    Jessica

    Ressourcenerweiterung

    327,40

    1,20

    0,85

    7,60

    8

    653

    SRE25X-3

    Santa Regina

    Ressourcenerweiterung

    186,45

    1,30

    0,84

    0,84

    179

    250

    ROS24_055

    Erzgang-Verwerfung im Hangende

    Ressourcenerweiterung

    102,85

    1,15

    0,88

    7,76

    1013

    1673

    einschl. 1

    Ressourcenerweiterung

    102,85

    0,40

    0,31

    18,05

    2541

    4075

    Intermedia (Rosario)

    Ressourcenerweiterung

    608,35

    0,95

    0,75

    3,10

    1092

    1355

    ROS25X-1A

    Intermedia (Rosario)

    Ressourcenerweiterung

    276,00

    2,05

    1,45

    3,20

    196

    468

    einschl. 1

    Ressourcenerweiterung

    276,00

    0,40

    0,28

    6,48

    380

    930

    PE24_467

    Hangende Perez

    Ressourcenerweiterung

    545,45

    1,80

    1,33

    0,01

    283

    284

     

    Anmerkungen:

     

    1. Alle Bohrlöcher sind Diamantkernbohrungen; AgÄq-Gehalt = Ag-Gehalt (g/t) + [Au (g/t) * 85].
    2. Die „Von-bis“-Länge ist in Metern angegeben, die wahre Mächtigkeit des Abschnitts wird pro Bohrloch und Erzgangwinkel berechnet.
    3. Einzelheiten zu den Bohrlochstandorten, der Probenart, dem Azimut, der Neigung und der Gesamttiefe sind im Anhang aufgeführt.
    4. San Dimas: Die bedeutenden Gold- und Silberbohrabschnitte wurden unter Verwendung der längengewichteten Durchschnittswerte der ungedeckelten Analysewerte der Proben, eines Mindestgehalts von 190 g/t AgÄq (Cut-off-Gehalt, „COG“) und einer Mindestlänge von 0,7 m (wahre Mächtigkeit) zusammengesetzt. Ein Maximum von 1,0 m unterhalb des COG wurde als interne Verdünnung zugelassen. Wenn es zur Erreichung der Mindestlänge erforderlich war, durfte eine einzelne Probe unterhalb des COG, aber mit einem Gehalt von >100 g/t AgÄq, für kurze Abschnitte zusammengesetzt werden.
    5. Einzelproben oder Abschnitte mit Analyseergebnissen von mehr als 700 g/t AgÄq werden, sofern vorhanden, in jedem Abschnitt als „einschl.“ hervorgehoben.

     

    Die Bohrprogramme von First Majestic folgen etablierten Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprotokollen („QA/QC“), wobei Standards, Leerproben und Duplikate in den Probenstrom eingebracht werden. Nach der geologischen Protokollierung werden alle Bohrkernproben in zwei Hälften geschnitten. Die eine Hälfte des Kerns wird zur Analyse an das Labor geschickt, die andere Hälfte des Kerns wird vor Ort zu Überprüfungs- und Referenzzwecken oder für zukünftige metallurgische Tests aufbewahrt.

     

    Die Kernproben werden dem Zentrallabor von First Majestic („Zentrallabor“) (ISO 9001:2015) vorgelegt. Im Zentrallabor wird Gold mittels 30 g Brandprobe-Atomabsorptionsanalyse (AU-AA13) analysiert. Ergebnisse über 10 g/t werden mittels 30-g-Brandprobe mit gravimetrischem Finish (ASAG-14) analysiert. Silber wird durch einen 3-Säure-Aufschluss mit Atomabsorption analysiert (AAG-13). Ergebnisse über 100 g/t werden mittels gravimetrischer 30-g-Brandprobe (ASAG-14, ASAG-13) analysiert.

     

    Weitere Informationen zu QA/QC- und Datenverifizierungsangelegenheiten, zu den wichtigsten Annahmen, Parametern und Methoden, die vom Unternehmen zur Schätzung der Mineralreserven und Mineralressourcen verwendet werden, sowie eine detaillierte Beschreibung der bekannten rechtlichen, politischen, umweltbezogenen und sonstigen Risiken, die sich wesentlich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens und die potenzielle Erschließung von Mineralreserven und Mineralressourcen auswirken könnten, finden Sie im zuletzt eingereichten Jahresbericht des Unternehmens, der im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und den Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F für das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Jahr, der bei der United States Securities and Exchange Commission auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar eingereicht wurde.

     

    QUALIFIZIERTE SACHVERSTÄNDIGE

    Gonzalo Mercado, P. Geo., Vice President of Exploration and Technical Services des Unternehmens und „qualifizierter Sachverständiger“ gemäß NI 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Mercado hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Explorationsdaten, einschließlich der diesen Informationen zugrunde liegenden Probenahme-, Analyse- und Testdaten, überprüft.

     

    Über First Majestic

     

    First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt vier aktive Untertageminen in Mexiko – die Silbermine Los Gatos (das Unternehmen ist zu 70 % an dem Besitzer und Betreiber der Mine, dem Los Gatos Joint Venture, beteiligt, die Silber-/Goldmine Santa Elena, die Silber-/Goldmine San Dimas und die Silbermine La Encantada - sowie ein Portfolio von Erschließungs- und Explorationsanlagen, einschließlich des Goldprojekts Jerritt Canyon im Nordosten von Nevada (USA).

     

    First Majestic ist stolz darauf, seine im Eigenbesitz befindliche Münzprägeanstalt, First Mint, LLC, zu betreiben und einen Teil seiner Silberproduktion der Öffentlichkeit zum Kauf anzubieten. Barren, Münzen und Medaillons können online unter www.firstmint.com, zu den niedrigsten verfügbaren Prämien erworben werden.

     

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@firstmajestic.com, besuchen Sie unsere Website unter www.firstmajestic.com oder rufen Sie unsere gebührenfreie Nummer 1.866.529.2807 an.

     

    FIRST MAJESTIC SILVER CORP.

     

    „gezeichnet“

     

    Keith Neumeyer, President & CEO

     

    Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

     

    Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ gemäß den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftige Leistung, die Geschäftsaussichten oder die Möglichkeiten des Unternehmens, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen noch nicht bestimmbarer Beträge und Annahmen des Managements basieren, die unter Berücksichtigung der Erfahrung und der Wahrnehmung historischer Trends durch das Management getroffen wurden. Die Annahmen können sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (oft, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Ausdrücken wie „anstreben“, „planen“, „fortsetzen“, „schätzen“, „erwarten“, „können“, „werden“, „projizieren“, „vorhersagen“, „prognostizieren“, „potenziell“, „Ziel“, „beabsichtigen“, ‚könnte‘, „voraussichtlich“, „planen“, „fortsetzen“, „schätzen“, „erwarten“, „werden“, „potenziell“, „anstreben“, „sollten“, ‚glauben‘ und ähnliche Ausdrücke) sind keine Aussagen über historische Fakten und können „zukunftsgerichtete Aussagen“ sein.

     

    Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: wesentliche nachteilige Veränderungen; unerwartete Änderungen von Gesetzen, Vorschriften oder Bestimmungen oder deren Durchsetzung durch die zuständigen Behörden; die Nichterfüllung vertraglich vereinbarter Leistungen durch Vertragspartner des Unternehmens; soziale oder arbeitsrechtliche Unruhen; Änderungen der Rohstoffpreise; sowie das Scheitern von Explorationsprogrammen oder Studien, die erwarteten Ergebnisse zu liefern oder Ergebnisse, die eine Fortsetzung der Exploration, Studien, Erschließung oder des operativen Betriebs rechtfertigen und unterstützen würden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

     

    Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte daher kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Meldung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

     

    Vorsichtshinweis für Anleger in den Vereinigten Staaten

     

    Das Unternehmen ist ein „ausländischer privater Emittent“ gemäß der Definition in Rule 3b-4 des United States Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung und ist berechtigt, sich auf das „Canada-U.S. Multi-Jurisdictional Disclosure System“ zu berufen und ist daher berechtigt, die hierin enthaltenen technischen Informationen gemäß den Anforderungen der in Kanada geltenden Wertpapiergesetze zu erstellen, die sich von den Anforderungen der derzeit in den Vereinigten Staaten geltenden Wertpapiergesetze unterscheiden. Dementsprechend sind die hierin enthaltenen Informationen über Mineralvorkommen möglicherweise nicht mit den Informationen vergleichbar, die von Unternehmen veröffentlicht werden, die gemäß den US-amerikanischen Standards berichten.

     

    Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den Anforderungen der US-amerikanischen Wertpapiergesetze erstellt und verwenden Begriffe, die den Berichtsstandards in Kanada entsprechen, wobei bestimmte Schätzungen in Übereinstimmung mit NI 43-101 erstellt wurden.

     

    NI 43-101 ist eine von der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde entwickelte Vorschrift, die Standards für die Veröffentlichung wissenschaftlicher und technischer Informationen über die wesentlichen Mineralienprojekte des Emittenten festlegt.

     

    ANHANG – BOHRLOCHDETAILS

     

    Tabelle A1: Position des Bohrlochkragens, Probentyp, Azimut, Neigung und Gesamttiefe

     

    Bohrloch

    East

    North

    Höhenlage

    Azimut

    Neigung

    Tiefe (m)

    Typ

    SIN24_135

    399888

    2666328

    562

    273

    -5

    441

    Kern

    SIN24_136

    399889

    2666328

    562

    276

    -11

    486

    Kern

    SIN25_139

    399740

    2666103

    563

    289

    -6

    513

    Kern

    SIN25X-1

    399889

    2666329

    562

    288

    5

    309

    Kern

    SIN25X-3

    399888

    2666329

    562

    285

    6

    264

    Kern

    SIN25X-4

    399739

    2666103

    563

    299

    -7

    582

    Kern

    SIN25X-5

    399889

    2666329

    562

    294

    5

    207

    Kern

    SIN25X-9

    399740

    2666102

    563

    293

    -9

    564

    Kern

    SIN25X-12

    399740

    2666104

    563

    316

    -12

    525

    Kern

    SIN25X-13

    399740

    2666103

    563

    289

    -8

    534

    Kern

    EL24_287

    399856

    2666587

    450

    79

    -18

    429

    Kern

    EL25_297

    399856

    2666587

    450

    81

    -23

    321

    Kern

    ELI25X-1

    399854

    2666587

    451

    70

    -19

    420

    Kern

    ELI25X-2

    400317

    2667087

    550

    172

    -19

    438

    Kern

    ELI25X-4

    399855

    2666587

    450

    75

    -22

    429

    Kern

    ELI25X-17

    399855

    2666587

    450

    66

    -20

    345

    Kern

    ELI25X-22

    399855

    2666587

    450

    63

    -25

    432

    Kern

    ELI25X-23

    400317

    2667086

    550

    169

    -21

    423

    Kern

    ELI25X-24

    399855

    2666588

    450

    64

    -17

    570

    Kern

    STE25X-4

    397882

    2667262

    578

    336

    -6

    114

    Kern

    STE25X-5

    397881

    2667260

    578

    287

    -10

    273

    Kern

    STE25X-6

    397881

    2667261

    578

    320

    -6

    180

    Kern

    STE25X-7

    397882

    2667260

    578

    296

    13

    237

    Kern

    STE25X-9

    397881

    2667260

    577

    283

    -14

    315

    Kern

    STE25X-10

    397881

    2667261

    578

    300

    0

    201

    Kern

    STE25X-11

    397881

    2667260

    577

    284

    -22

    330

    Kern

    STE25X-12

    397881

    2667260

    578

    300

    -9

    198

    Kern

    STE25X-14

    397881

    2667260

    578

    290

    4

    270

    Kern

    STE25X-15

    397624

    2667576

    577

    169

    -24

    351

    Kern

    STE25X-20

    397881

    2667260

    577

    284

    -14

    237

    Kern

    STE25X-21

    397881

    2667260

    577

    286

    -13

    291

    Kern

    STE25X-23

    397881

    2667260

    577

    284

    -19

    315

    Kern

    STE25X-25

    397881

    2667260

    578

    297

    7

    225

    Kern

    ROT25X-2

    401987

    2669157

    431

    354

    29

    321

    Kern

    ROT25X-5

    401987

    2669157

    432

    18

    48

    300

    Kern

    ROT25X-6

    399596

    2668348

    559

    352

    12

    1050

    Kern

    ROT25X-7

    401988

    2669157

    431

    36

    25

    291

    Kern

    ROT25X-9

    401987

    2669156

    432

    30

    54

    276

    Kern

    ROT25X-10

    401987

    2669156

    432

    5

    58

    279

    Kern

    ROT25X-12

    401987

    2669156

    432

    36

    44

    321

    Kern

    COR25X-2

    397700

    2667560

    579

    339

    20

    882

    Kern

    COR25X-3

    397700

    2667558

    578

    321

    17

    522

    Kern

    SJE25X-4

    401290

    2671294

    940

    341

    -24

    408

    Kern

    SJE25X-5

    401286

    2671292

    941

    330

    30

    228

    Kern

    SJE25X-6

    401291

    2671294

    940

    16

    -28

    459

    Kern

    SRE25X-3

    399547

    2670734

    853

    179

    10

    639

    Kern

    ROS24_055

    399812

    2665307

    951

    147

    -5

    663

    Kern

    ROS25X-1A

    399812

    2665307

    951

    158

    -34

    600

    Kern

    PE24_467

    400748

    2671795

    807

    342

    -12

    1050

    Kern

     

    Anmerkungen:

     

    1. San Dimas: Alle Koordinaten des Bohrlochkragens wurden nach Fertigstellung des Bohrlochs mit einer Totalstation bestimmt, wobei UTM WGS84, Zone 13 (Meter) als Bezugssystem diente.

     

    Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!


    Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
    Englische Originalmeldung
    Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
    Übersetzung

    NEWSLETTER REGISTRIERUNG:



    Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:
    Newsletter...

    Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    Die First Majestic Silver Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 8,80USD auf NYSE (19. August 2025, 00:40 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    First Majestic gibt positive Explorationsergebnisse aus San Dimas bekannt Erweiterungsbohrungen durchteufen hochgradige Silber- und Goldmineralisierung in der Nähe der untertägigen Minenentwicklung.  Hochgradiger Silber- und Goldabschnitt im neuen Erzgang Coronado hebt das Potenzial für neue Mineralressourcenentdeckungen …