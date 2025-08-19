First Majestic gibt positive Explorationsergebnisse aus San Dimas bekannt
Erweiterungsbohrungen durchteufen hochgradige Silber- und Goldmineralisierung in der Nähe der untertägigen Minenentwicklung.
Hochgradiger Silber- und Goldabschnitt im neuen Erzgang Coronado hebt das Potenzial für neue Mineralressourcenentdeckungen hervor.
18. August 2025. Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG) (TSX: AG) (FWB: FMV) (das „Unternehmen“ oder „First Majestic“) freut sich, positive Bohrergebnisse aus seinem laufenden Explorationsprogramm in der Silber-/Goldmine San Dimas in Durango (Mexiko) bekannt zu geben. Das laufende Explorationsprogramm wurde konzipiert, um neue Gänge zu erkunden, die Mineralressourcen zu erweitern und die vermuteten Mineralressourcen in angedeutete Mineralressourcen hochzustufen.
„Die Explorationsergebnisse 2025 bei San Dimas festigen weiterhin die Position des Projekts als hochwertiges Asset im Portfolio der in Betrieb befindlichen Minen von First Majestic“, erklärte Keith Neumeyer, President und CEO von First Majestic. „Wir erzielen starke Ergebnisse aus zahlreichen Gängen in den grubennahen Erweiterungen in San Dimas bei Elia, Sinaloa, Roberta und Santa Teresa, und wir sind begeistert von dem neuen hochgradigen Silber- und Goldabschnitt im Erzgang Coronado im West Block. Die Erweiterungen der in der Vergangenheit abgebauten Bereiche sind noch nicht mittels moderner Methoden überprüft worden, was das unerschlossene Potenzial des Bezirks unterstreicht. Diese neuen Ergebnisse bestätigen unsere Ansicht, dass San Dimas über bedeutende Wachstumsmöglichkeiten verfügt und ein Eckpfeiler unserer langfristigen Wachstumsstrategie bleibt.“
WICHTIGSTE ERGEBNISSE DER BOHRUNGEN
Explorationsbohrungen durchteuften eine bedeutende Gold- („Au“) und Silber-(„Ag“)-Mineralisierung in mehreren Gängen auf dem Konzessionsgebiet San Dimas. Eine Auswahl bedeutender Bohrabschnitte aus diesen Gängen, nämlich dem Erzgang Sinaloa-Elia, dem Erzgang Roberta, dem Erzgang Santa Teresa und dem Erzgang Coronado (Abbildung 1), ist in Tabelle 1 unten hervorgehoben:
Tabelle 1: Übersicht über die bedeutenden Gold- und Silberbohrabschnitte
|
Bohrloch
|
Ziel
|
Bedeutender Abschnitt
|
von
(m)
|
bis
(m)
|
wahre Länge
(m)
|
Metallgehalte
|
ELI25X-1
|
Elia
|
273,60
|
279,15
|
3,57
|
15,93 g/t Au und 1.112 g/t Ag
|
SIN25X-5
|
Sinaloa
|
172,40
|
178,10
|
5,17
|
7,66g/t Au und 495 g/t Ag
|
SJE25-4
|
Jessica
|
21,75
|
25,55
|
3,20
|
7,86g/t Au und 193 g/t Ag
|
ELI25X-17
|
Elia
|
312,10
|
313,40
|
1,06
|
23,70 g/t Au und 578 g/t Ag
|
STE25X-20
|
Santa Teresa
|
220,10
|
224,25
|
2,53
|
9,65 g/t Au und 121 g/t Ag
|
ROT25X-10
|
Roberta
|
218,75
|
220,55
|
1,52
|
6,40 g/t Au und 472 g/t Ag
|
COR25X-2
|
Coronado
|
752,60
|
754,75
|
2,12
|
2,59 g/t Au und 327 g/t Ag
Abbildung 1: Karte der Gangvorkommen im Bezirk San Dimas
Erzgänge Sinaloa-Elia
Die Bohrungen in den historischen Erzgängen Sinaloa-Elia durchteuften mehrere Abschnitte mit einer hochgradigen Gold- und Silbermineralisierung. Die Bohrungen erweitern die bekannte Mineralisierung über die aktuellen Mineralressourcen hinaus und bestätigen das Vorhandensein einer Mineralisierung unterhalb der in der Vergangenheit abgebauten Bereiche entlang des Erzganges Sinaloa und östlich des Erzganges Elia (Abbildung 2). Durch zusätzliche Bohrungen konnten die vermuteten Mineralressourcen erfolgreich in angedeutete Mineralressourcen umgewandelt werden, wodurch das Risiko der Mineralisierung hinsichtlich eines kurzfristigen Abbaus effektiv verringert wurde. Ausgewählte Analyseergebnisse der Bohrungen und wahre Mächtigkeiten der Bohrabschnitte umfassen:
- ELI25X-1: 3,57 Meter („m“) mit 15,93 g/t Au und 1.112 g/t Ag;
- SIN25X-5: 5,17 m mit 7,66 g/t Au und 495 g/t Ag;
- ELI25X-17: 1,06 m mit 23,70 g/t Au und 578 g/t Ag; und
- SIN25X-9: 2,12 m mit 8,38 g/t Au und 242 g/t Ag.
Erzgang Roberta
Der Erzgang Roberta ist einer der größten ehemals produzierenden Gänge in San Dimas. Durch Erweiterungsbohrungen des Gangs wurde die noch nicht überprüfte Kontinuität der Mineralisierung entgegen der Fallrichtung außerhalb der aktuellen vermuteten Mineralressourcen erkundet (Abbildung 3). Mehrere Bohrlungen lieferten bedeutende Ergebnisse; ausgewählte Analyseergebnisse und wahre Mächtigkeiten der Bohrabschnitte beinhalten:
- ROT25X-10: 1,52 m mit 6,40 g/t Au und 472 g/t Ag;
- ROT25X-12: 3,78 m mit 1,66 g/t Au und 168 g/t Ag; und
- ROT25X-7: 0,77 m mit 7,37 g/t Au und 689 g/t Ag.
Erzgang Santa Teresa
Erweiterungsbohrungen westlich des historischen Erzgangs Santa Teresa im West Block haben in Streichrichtung, etwa 170 m östlich des historischen Abbaubereichs, vielversprechende Ergebnisse geliefert. Die Gangprojektion bleibt nach Osten hin auf etwa 600 m offen (Abbildung 4). Ausgewählte Analyseergebnisse und wahre Mächtigkeiten der Bohrabschnitte umfassen:
- STE25X-20: 2,53 m mit 9,65 g/t Au und 121 g/t Ag;
- STE25X-9: 3,38 m mit 2,44 g/t Au und 120 g/t Ag; und
- STE25X-6: 1,01 m mit 6,79 g/t Au und 463 g/t Ag.
Erzgang Coronado
Das Gebiet nördlich des Erzganges Santa Teresa im West Block ist ein bedeutendes neues Gold- und Silberziel auf dem Konzessionsgebiet. Der Erzgang Coronado, der subparallel zum Erzgang Santa Teresa verläuft, wurde mit modernen Methoden noch nicht ausreichend erkundet und stellt eine wichtige Gelegenheit dar, neue Mineralressourcen in diesem Gebiet zu identifizieren. Erste Bohrungen zur Überprüfung des Ziels Coronado im Jahr 2025 durchteuften eine hochgradige Gold- und Silbermineralisierung, und der Trend bleibt nach Westen hin auf etwa 1 Kilometer offen (Abbildung 5). Der hochgradige Bohrabschnitt (wahre Mächtigkeit) umfasst:
- COR25X-2: 2,12 m mit 2,59 g/t Au und 327 g/t Ag.
Abbildung 2: Erzgänge Sinaloa und Elia, Vertikalschnitt. Blick nach Norden
Abbildung 3: Erzgang Roberta, Vertikalschnitt. Blick nach Norden
Abbildung 4: Erzgang Santa Teresa, Vertikalschnitt. Blick nach Norden
Abbildung 5: Erzgang Coronado, Vertikalschnitt. Blick nach Norden
Tabelle 2: Übersicht über bedeutende Gold- und Silber-Bohrlochabschnitte bei San Dimas
|
Bohrloch
|
Ziel
|
Zieltyp
|
Bedeutender Abschnitt
|
von (m)
|
Länge (m)
|
Wahre Länge (m)
|
Au
(g/t)
|
Ag
(g/t)
|
AgÄq
(g/t)
|
SIN24_135
|
Sinaloa-Elia
|
Ressourcenumwandlung
|
387,15
|
1,30
|
0,75
|
4,24
|
266
|
626
|
einschl. 1
|
Ressourcenumwandlung
|
387,15
|
0,45
|
0,26
|
6,63
|
450
|
1014
|
einschl. 2
|
Ressourcenumwandlung
|
388,15
|
0,30
|
0,17
|
8,22
|
474
|
1173
|
Sinaloa-Elia
|
Ressourcenumwandlung
|
396,10
|
1,40
|
0,75
|
9,94
|
546
|
1391
|
einschl. 1
|
Ressourcenumwandlung
|
397,00
|
1,10
|
0,55
|
12,14
|
658
|
1689
|
SIN24_136
|
Sinaloa-Elia
|
Ressourcenumwandlung
|
386,60
|
0,95
|
0,70
|
1,04
|
129
|
217
|
SIN25_139
|
Sinaloa-Elia
|
Ressourcenerweiterung
|
475,60
|
0,95
|
0,78
|
3,34
|
259
|
543
|
SIN25X-1
|
Sinaloa-Elia
|
Ressourcenumwandlung
|
193,90
|
1,35
|
0,95
|
5,35
|
302
|
757
|
einschl. 1
|
Ressourcenumwandlung
|
194,45
|
0,80
|
0,57
|
5,95
|
328
|
833
|
SIN25X_3
|
Sinaloa-Elia
|
Ressourcenumwandlung
|
67,80
|
1,25
|
0,96
|
2,15
|
188
|
371
|
SIN25X-4
|
Sinaloa-Elia
|
Ressourcenerweiterung
|
407,80
|
1,05
|
0,89
|
7,77
|
357
|
1017
|
SIN25X-5
|
Sinaloa-Elia
|
Ressourcenumwandlung
|
172,40
|
5,70
|
5,17
|
7,66
|
495
|
1146
|
einschl. 1
|
Ressourcenumwandlung
|
172,95
|
0,35
|
0,32
|
11,75
|
973
|
1972
|
einschl. 2
|
Ressourcenumwandlung
|
174,00
|
0,70
|
0,63
|
7,60
|
686
|
1332
|
einschl. 3
|
Ressourcenumwandlung
|
176,35
|
1,75
|
1,59
|
13,07
|
762
|
1873
|
SIN25X-9
|
Sinaloa-Elia
|
Ressourcenumwandlung
|
462,95
|
3,00
|
2,12
|
8,38
|
282
|
994
|
einschl. 1
|
Ressourcenumwandlung
|
462,95
|
2,40
|
1,70
|
9,53
|
325
|
1135
|
Erzgang
|
Ressourcenumwandlung
|
488,65
|
0,90
|
0,69
|
7,88
|
266
|
936
|
SIN25X-12
|
Sinaloa-Elia
|
Ressourcenumwandlung
|
369,10
|
0,85
|
0,77
|
4,10
|
182
|
531
|
SIN25X-13
|
Sinaloa-Elia
|
Ressourcenerweiterung
|
507,60
|
1,40
|
0,80
|
8,39
|
504
|
1217
|
einschl. 1
|
Ressourcenerweiterung
|
508,20
|
0,80
|
0,46
|
11,42
|
646
|
1616
|
EL24_287
|
Erzgang im Hangende
|
Ressourcenumwandlung
|
148,00
|
1,70
|
1,20
|
3,89
|
218
|
549
|
einschl. 1
|
Ressourcenumwandlung
|
148,00
|
0,85
|
0,60
|
6,22
|
310
|
839
|
Sinaloa-Elia
|
Ressourcenumwandlung
|
244,55
|
0,95
|
0,82
|
11,08
|
874
|
1816
|
EL25_297
|
Erzgang im Hangende
|
Ressourcenerweiterung
|
139,30
|
1,15
|
1,00
|
3,12
|
118
|
383
|
ELI25X-1
|
Erzgang
|
Ressourcenerweiterung
|
2,30
|
1,65
|
1,00
|
2,17
|
148
|
332
|
Erzgang im Hangende
|
Ressourcenerweiterung
|
173,60
|
2,20
|
1,75
|
4,38
|
226
|
598
|
einschl. 1
|
Ressourcenerweiterung
|
174,60
|
1,20
|
0,85
|
5,38
|
333
|
790
|
Sinaloa-Elia
|
Ressourcenerweiterung
|
273,60
|
5,55
|
3,57
|
15,93
|
1112
|
2466
|
einschl. 1
|
Ressourcenerweiterung
|
273,60
|
1,65
|
1,06
|
11,32
|
823
|
1785
|
einschl. 2
|
Ressourcenerweiterung
|
276,00
|
0,40
|
0,26
|
27,50
|
2218
|
4555
|
einschl. 3
|
Ressourcenerweiterung
|
277,00
|
2,15
|
1,38
|
25,97
|
1727
|
3935
|
Erzgang im Liegenden
|
Ressourcenerweiterung
|
288,05
|
1,55
|
1,05
|
3,34
|
238
|
522
|
Erzgang im Liegenden
|
Ressourcenerweiterung
|
297,10
|
1,45
|
1,15
|
6,11
|
219
|
738
|
einschl. 1
|
Ressourcenerweiterung
|
297,90
|
0,65
|
0,52
|
6,40
|
292
|
836
|
ELI25X-2
|
Sinaloa-Elia
|
Ressourcenerweiterung
|
406,75
|
1,15
|
0,74
|
6,51
|
575
|
1128
|
ELI25X-4
|
Erzgang im Hangende
|
Ressourcenerweiterung
|
160,75
|
0,80
|
0,70
|
3,55
|
183
|
485
|
ELI25X-17
|
Erzgang im Hangende
|
Ressourcenerweiterung
|
185,80
|
5,00
|
2,35
|
4,67
|
289
|
687
|
einschl. 1
|
Ressourcenerweiterung
|
185,80
|
3,60
|
1,69
|
5,71
|
361
|
846
|
Sinaloa-Elia
|
Ressourcenerweiterung
|
312,10
|
1,30
|
1,06
|
23,70
|
578
|
2593
|
einschl. 1
|
Ressourcenerweiterung
|
312,10
|
0,70
|
0,57
|
42,50
|
994
|
4607
|
ELI25X-22
|
Sinaloa-Elia
|
Ressourcenerweiterung
|
313,00
|
1,80
|
1,03
|
8,65
|
387
|
1122
|
einschl. 1
|
Ressourcenerweiterung
|
313,00
|
0,70
|
0,40
|
19,69
|
809
|
2482
|
ELI25X-23
|
Sinaloa-Elia
|
Ressourcenerweiterung
|
395,60
|
1,00
|
0,82
|
7,87
|
892
|
1560
|
ELI25X-24
|
Erzgang im Hangende
|
Ressourcenumwandlung
|
452,20
|
7,60
|
3,80
|
3,27
|
151
|
429
|
einschl. 1
|
Ressourcenumwandlung
|
452,20
|
0,80
|
0,40
|
9,30
|
208
|
999
|
Sinaloa-Elia
|
Ressourcenumwandlung
|
469,20
|
2,75
|
1,67
|
4,77
|
321
|
726
|
einschl. 1
|
Ressourcenumwandlung
|
470,90
|
1,05
|
0,64
|
6,18
|
440
|
965
|
STE25X-4
|
Santa Teresa
|
Ressourcenerweiterung
|
78,80
|
1,00
|
0,87
|
1,57
|
107
|
240
|
Santa Teresa
|
Ressourcenerweiterung
|
82,85
|
1,30
|
1,10
|
1,71
|
118
|
263
|
STE25X-5
|
Santa Teresa
|
Ressourcenumwandlung
|
227,45
|
1,60
|
1,31
|
3,90
|
66
|
397
|
STE25X-6
|
Santa Teresa
|
Ressourcenerweiterung
|
96,95
|
1,50
|
1,01
|
6,79
|
463
|
1040
|
einschl. 1
|
Ressourcenerweiterung
|
96,95
|
0,70
|
0,49
|
13,10
|
867
|
1980
|
Santa Teresa
|
Ressourcenerweiterung
|
100,05
|
1,25
|
0,88
|
1,59
|
106
|
241
|
STE25X-7
|
Santa Teresa
|
Ressourcenerweiterung
|
172,75
|
1,05
|
0,74
|
1,83
|
217
|
373
|
STE25X-9
|
Santa Teresa
|
Ressourcenerweiterung
|
268,00
|
3,90
|
3,38
|
2,44
|
120
|
327
|
Santa Teresa
|
Ressourcenerweiterung
|
276,35
|
2,50
|
2,17
|
2,44
|
78
|
285
|
STE25X-10
|
Santa Teresa
|
Ressourcenumwandlung
|
161,10
|
1,35
|
1,17
|
2,43
|
67
|
274
|
STE25X-11
|
Santa Teresa
|
Ressourcenerweiterung
|
279,55
|
3,90
|
2,24
|
2,83
|
6
|
247
|
STE25X-12
|
Santa Teresa
|
Ressourcenumwandlung
|
163,70
|
0,90
|
0,78
|
2,94
|
258
|
508
|
STE25X-14
|
Santa Teresa
|
Ressourcenumwandlung
|
198,65
|
1,65
|
1,43
|
1,97
|
170
|
338
|
STE25X-15
|
Santa Teresa
|
Ressourcenumwandlung
|
252,80
|
0,80
|
0,70
|
5,94
|
9
|
514
|
STE25X-20
|
Santa Teresa
|
Ressourcenumwandlung
|
209,70
|
2,35
|
1,73
|
3,59
|
42
|
347
|
Santa Teresa
|
Ressourcenumwandlung
|
220,10
|
4,15
|
2,53
|
9,65
|
121
|
941
|
einschl. 1
|
Ressourcenumwandlung
|
221,25
|
3,00
|
1,85
|
12,00
|
160
|
1180
|
STE25X-21
|
Santa Teresa
|
Ressourcenumwandlung
|
172,00
|
0,95
|
0,73
|
3,40
|
433
|
722
|
STE25X-23
|
Santa Teresa
|
Ressourcenumwandlung
|
271,35
|
4,10
|
2,90
|
4,66
|
7
|
403
|
einschl. 1
|
Ressourcenumwandlung
|
274,30
|
0,55
|
0,39
|
8,28
|
12
|
716
|
STE25X-25
|
Santa Teresa
|
Ressourcenumwandlung
|
167,35
|
2,95
|
1,90
|
2,81
|
159
|
399
|
ROT25X-2
|
Hangende Roberta
|
Ressourcenerweiterung
|
248,65
|
1,20
|
0,77
|
1,43
|
107
|
229
|
ROT25X-5
|
Roberta
|
Ressourcenumwandlung
|
187,35
|
1,25
|
1,08
|
1,34
|
256
|
370
|
ROT25X-6
|
Roberta
|
Ressourcenerweiterung
|
831,25
|
0,75
|
0,70
|
1,17
|
175
|
275
|
ROT25X-7
|
Roberta
|
Ressourcenerweiterung
|
231,95
|
1,00
|
0,77
|
7,37
|
689
|
1316
|
ROT25X-9
|
Roberta
|
Ressourcenerweiterung
|
228,95
|
1,60
|
1,03
|
1,61
|
129
|
266
|
ROT25X-10
|
Roberta
|
Ressourcenerweiterung
|
218,75
|
1,80
|
1,52
|
6,40
|
472
|
1016
|
einschl. 1
|
Ressourcenerweiterung
|
218,75
|
0,90
|
0,76
|
9,68
|
693
|
1516
|
Roberta
|
Ressourcenerweiterung
|
224,15
|
0,95
|
0,80
|
2,20
|
170
|
357
|
ROT25X-12
|
Roberta
|
Ressourcenerweiterung
|
231,65
|
5,35
|
3,78
|
1,66
|
168
|
309
|
einschl. 1
|
Ressourcenerweiterung
|
236,30
|
0,70
|
0,49
|
4,78
|
489
|
895
|
COR25X-2
|
Carme Escobosa
|
Ressourcenerweiterung
|
547,20
|
0,75
|
0,74
|
1,46
|
203
|
327
|
Coronado
|
Ressourcenerweiterung
|
752,60
|
2,15
|
2,12
|
2,59
|
327
|
547
|
einschl.
|
Ressourcenerweiterung
|
754,00
|
0,75
|
0,74
|
5,64
|
661
|
1140
|
COR25X-3
|
Carme Escobosa
|
Ressourcenerweiterung
|
485,75
|
1,00
|
0,82
|
1,20
|
209
|
311
|
SJE25X-4
|
Convencion
|
Ressourcenerweiterung
|
41,20
|
2,95
|
1,61
|
0,17
|
307
|
322
|
Jessica
|
Ressourcenerweiterung
|
222,50
|
1,55
|
0,89
|
2,80
|
451
|
689
|
einschl. 1
|
Ressourcenerweiterung
|
222,50
|
1,25
|
0,72
|
3,09
|
509
|
772
|
SJE25X-5
|
Erzgang
|
Ressourcenerweiterung
|
21,75
|
3,80
|
3,20
|
7,86
|
193
|
861
|
einschl. 1
|
Ressourcenerweiterung
|
22,70
|
2,15
|
1,81
|
11,95
|
253
|
1269
|
SJE25X-6
|
Convencion
|
Ressourcenerweiterung
|
27,15
|
4,60
|
2,51
|
1,15
|
164
|
262
|
Jessica
|
Ressourcenerweiterung
|
327,40
|
1,20
|
0,85
|
7,60
|
8
|
653
|
SRE25X-3
|
Santa Regina
|
Ressourcenerweiterung
|
186,45
|
1,30
|
0,84
|
0,84
|
179
|
250
|
ROS24_055
|
Erzgang-Verwerfung im Hangende
|
Ressourcenerweiterung
|
102,85
|
1,15
|
0,88
|
7,76
|
1013
|
1673
|
einschl. 1
|
Ressourcenerweiterung
|
102,85
|
0,40
|
0,31
|
18,05
|
2541
|
4075
|
Intermedia (Rosario)
|
Ressourcenerweiterung
|
608,35
|
0,95
|
0,75
|
3,10
|
1092
|
1355
|
ROS25X-1A
|
Intermedia (Rosario)
|
Ressourcenerweiterung
|
276,00
|
2,05
|
1,45
|
3,20
|
196
|
468
|
einschl. 1
|
Ressourcenerweiterung
|
276,00
|
0,40
|
0,28
|
6,48
|
380
|
930
|
PE24_467
|
Hangende Perez
|
Ressourcenerweiterung
|
545,45
|
1,80
|
1,33
|
0,01
|
283
|
284
Anmerkungen:
- Alle Bohrlöcher sind Diamantkernbohrungen; AgÄq-Gehalt = Ag-Gehalt (g/t) + [Au (g/t) * 85].
- Die „Von-bis“-Länge ist in Metern angegeben, die wahre Mächtigkeit des Abschnitts wird pro Bohrloch und Erzgangwinkel berechnet.
- Einzelheiten zu den Bohrlochstandorten, der Probenart, dem Azimut, der Neigung und der Gesamttiefe sind im Anhang aufgeführt.
- San Dimas: Die bedeutenden Gold- und Silberbohrabschnitte wurden unter Verwendung der längengewichteten Durchschnittswerte der ungedeckelten Analysewerte der Proben, eines Mindestgehalts von 190 g/t AgÄq (Cut-off-Gehalt, „COG“) und einer Mindestlänge von 0,7 m (wahre Mächtigkeit) zusammengesetzt. Ein Maximum von 1,0 m unterhalb des COG wurde als interne Verdünnung zugelassen. Wenn es zur Erreichung der Mindestlänge erforderlich war, durfte eine einzelne Probe unterhalb des COG, aber mit einem Gehalt von >100 g/t AgÄq, für kurze Abschnitte zusammengesetzt werden.
- Einzelproben oder Abschnitte mit Analyseergebnissen von mehr als 700 g/t AgÄq werden, sofern vorhanden, in jedem Abschnitt als „einschl.“ hervorgehoben.
Die Bohrprogramme von First Majestic folgen etablierten Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprotokollen („QA/QC“), wobei Standards, Leerproben und Duplikate in den Probenstrom eingebracht werden. Nach der geologischen Protokollierung werden alle Bohrkernproben in zwei Hälften geschnitten. Die eine Hälfte des Kerns wird zur Analyse an das Labor geschickt, die andere Hälfte des Kerns wird vor Ort zu Überprüfungs- und Referenzzwecken oder für zukünftige metallurgische Tests aufbewahrt.
Die Kernproben werden dem Zentrallabor von First Majestic („Zentrallabor“) (ISO 9001:2015) vorgelegt. Im Zentrallabor wird Gold mittels 30 g Brandprobe-Atomabsorptionsanalyse (AU-AA13) analysiert. Ergebnisse über 10 g/t werden mittels 30-g-Brandprobe mit gravimetrischem Finish (ASAG-14) analysiert. Silber wird durch einen 3-Säure-Aufschluss mit Atomabsorption analysiert (AAG-13). Ergebnisse über 100 g/t werden mittels gravimetrischer 30-g-Brandprobe (ASAG-14, ASAG-13) analysiert.
Weitere Informationen zu QA/QC- und Datenverifizierungsangelegenheiten, zu den wichtigsten Annahmen, Parametern und Methoden, die vom Unternehmen zur Schätzung der Mineralreserven und Mineralressourcen verwendet werden, sowie eine detaillierte Beschreibung der bekannten rechtlichen, politischen, umweltbezogenen und sonstigen Risiken, die sich wesentlich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens und die potenzielle Erschließung von Mineralreserven und Mineralressourcen auswirken könnten, finden Sie im zuletzt eingereichten Jahresbericht des Unternehmens, der im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und den Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F für das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Jahr, der bei der United States Securities and Exchange Commission auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar eingereicht wurde.
QUALIFIZIERTE SACHVERSTÄNDIGE
Gonzalo Mercado, P. Geo., Vice President of Exploration and Technical Services des Unternehmens und „qualifizierter Sachverständiger“ gemäß NI 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Mercado hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Explorationsdaten, einschließlich der diesen Informationen zugrunde liegenden Probenahme-, Analyse- und Testdaten, überprüft.
Über First Majestic
First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt vier aktive Untertageminen in Mexiko – die Silbermine Los Gatos (das Unternehmen ist zu 70 % an dem Besitzer und Betreiber der Mine, dem Los Gatos Joint Venture, beteiligt, die Silber-/Goldmine Santa Elena, die Silber-/Goldmine San Dimas und die Silbermine La Encantada - sowie ein Portfolio von Erschließungs- und Explorationsanlagen, einschließlich des Goldprojekts Jerritt Canyon im Nordosten von Nevada (USA).
First Majestic ist stolz darauf, seine im Eigenbesitz befindliche Münzprägeanstalt, First Mint, LLC, zu betreiben und einen Teil seiner Silberproduktion der Öffentlichkeit zum Kauf anzubieten. Barren, Münzen und Medaillons können online unter www.firstmint.com, zu den niedrigsten verfügbaren Prämien erworben werden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@firstmajestic.com, besuchen Sie unsere Website unter www.firstmajestic.com oder rufen Sie unsere gebührenfreie Nummer 1.866.529.2807 an.
FIRST MAJESTIC SILVER CORP.
„gezeichnet“
Keith Neumeyer, President & CEO
Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ gemäß den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftige Leistung, die Geschäftsaussichten oder die Möglichkeiten des Unternehmens, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen noch nicht bestimmbarer Beträge und Annahmen des Managements basieren, die unter Berücksichtigung der Erfahrung und der Wahrnehmung historischer Trends durch das Management getroffen wurden. Die Annahmen können sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (oft, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Ausdrücken wie „anstreben“, „planen“, „fortsetzen“, „schätzen“, „erwarten“, „können“, „werden“, „projizieren“, „vorhersagen“, „prognostizieren“, „potenziell“, „Ziel“, „beabsichtigen“, ‚könnte‘, „voraussichtlich“, „planen“, „fortsetzen“, „schätzen“, „erwarten“, „werden“, „potenziell“, „anstreben“, „sollten“, ‚glauben‘ und ähnliche Ausdrücke) sind keine Aussagen über historische Fakten und können „zukunftsgerichtete Aussagen“ sein.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: wesentliche nachteilige Veränderungen; unerwartete Änderungen von Gesetzen, Vorschriften oder Bestimmungen oder deren Durchsetzung durch die zuständigen Behörden; die Nichterfüllung vertraglich vereinbarter Leistungen durch Vertragspartner des Unternehmens; soziale oder arbeitsrechtliche Unruhen; Änderungen der Rohstoffpreise; sowie das Scheitern von Explorationsprogrammen oder Studien, die erwarteten Ergebnisse zu liefern oder Ergebnisse, die eine Fortsetzung der Exploration, Studien, Erschließung oder des operativen Betriebs rechtfertigen und unterstützen würden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.
Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte daher kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Meldung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.
Vorsichtshinweis für Anleger in den Vereinigten Staaten
Das Unternehmen ist ein „ausländischer privater Emittent“ gemäß der Definition in Rule 3b-4 des United States Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung und ist berechtigt, sich auf das „Canada-U.S. Multi-Jurisdictional Disclosure System“ zu berufen und ist daher berechtigt, die hierin enthaltenen technischen Informationen gemäß den Anforderungen der in Kanada geltenden Wertpapiergesetze zu erstellen, die sich von den Anforderungen der derzeit in den Vereinigten Staaten geltenden Wertpapiergesetze unterscheiden. Dementsprechend sind die hierin enthaltenen Informationen über Mineralvorkommen möglicherweise nicht mit den Informationen vergleichbar, die von Unternehmen veröffentlicht werden, die gemäß den US-amerikanischen Standards berichten.
Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den Anforderungen der US-amerikanischen Wertpapiergesetze erstellt und verwenden Begriffe, die den Berichtsstandards in Kanada entsprechen, wobei bestimmte Schätzungen in Übereinstimmung mit NI 43-101 erstellt wurden.
NI 43-101 ist eine von der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde entwickelte Vorschrift, die Standards für die Veröffentlichung wissenschaftlicher und technischer Informationen über die wesentlichen Mineralienprojekte des Emittenten festlegt.
ANHANG – BOHRLOCHDETAILS
Tabelle A1: Position des Bohrlochkragens, Probentyp, Azimut, Neigung und Gesamttiefe
|
Bohrloch
|
East
|
North
|
Höhenlage
|
Azimut
|
Neigung
|
Tiefe (m)
|
Typ
|
SIN24_135
|
399888
|
2666328
|
562
|
273
|
-5
|
441
|
Kern
|
SIN24_136
|
399889
|
2666328
|
562
|
276
|
-11
|
486
|
Kern
|
SIN25_139
|
399740
|
2666103
|
563
|
289
|
-6
|
513
|
Kern
|
SIN25X-1
|
399889
|
2666329
|
562
|
288
|
5
|
309
|
Kern
|
SIN25X-3
|
399888
|
2666329
|
562
|
285
|
6
|
264
|
Kern
|
SIN25X-4
|
399739
|
2666103
|
563
|
299
|
-7
|
582
|
Kern
|
SIN25X-5
|
399889
|
2666329
|
562
|
294
|
5
|
207
|
Kern
|
SIN25X-9
|
399740
|
2666102
|
563
|
293
|
-9
|
564
|
Kern
|
SIN25X-12
|
399740
|
2666104
|
563
|
316
|
-12
|
525
|
Kern
|
SIN25X-13
|
399740
|
2666103
|
563
|
289
|
-8
|
534
|
Kern
|
EL24_287
|
399856
|
2666587
|
450
|
79
|
-18
|
429
|
Kern
|
EL25_297
|
399856
|
2666587
|
450
|
81
|
-23
|
321
|
Kern
|
ELI25X-1
|
399854
|
2666587
|
451
|
70
|
-19
|
420
|
Kern
|
ELI25X-2
|
400317
|
2667087
|
550
|
172
|
-19
|
438
|
Kern
|
ELI25X-4
|
399855
|
2666587
|
450
|
75
|
-22
|
429
|
Kern
|
ELI25X-17
|
399855
|
2666587
|
450
|
66
|
-20
|
345
|
Kern
|
ELI25X-22
|
399855
|
2666587
|
450
|
63
|
-25
|
432
|
Kern
|
ELI25X-23
|
400317
|
2667086
|
550
|
169
|
-21
|
423
|
Kern
|
ELI25X-24
|
399855
|
2666588
|
450
|
64
|
-17
|
570
|
Kern
|
STE25X-4
|
397882
|
2667262
|
578
|
336
|
-6
|
114
|
Kern
|
STE25X-5
|
397881
|
2667260
|
578
|
287
|
-10
|
273
|
Kern
|
STE25X-6
|
397881
|
2667261
|
578
|
320
|
-6
|
180
|
Kern
|
STE25X-7
|
397882
|
2667260
|
578
|
296
|
13
|
237
|
Kern
|
STE25X-9
|
397881
|
2667260
|
577
|
283
|
-14
|
315
|
Kern
|
STE25X-10
|
397881
|
2667261
|
578
|
300
|
0
|
201
|
Kern
|
STE25X-11
|
397881
|
2667260
|
577
|
284
|
-22
|
330
|
Kern
|
STE25X-12
|
397881
|
2667260
|
578
|
300
|
-9
|
198
|
Kern
|
STE25X-14
|
397881
|
2667260
|
578
|
290
|
4
|
270
|
Kern
|
STE25X-15
|
397624
|
2667576
|
577
|
169
|
-24
|
351
|
Kern
|
STE25X-20
|
397881
|
2667260
|
577
|
284
|
-14
|
237
|
Kern
|
STE25X-21
|
397881
|
2667260
|
577
|
286
|
-13
|
291
|
Kern
|
STE25X-23
|
397881
|
2667260
|
577
|
284
|
-19
|
315
|
Kern
|
STE25X-25
|
397881
|
2667260
|
578
|
297
|
7
|
225
|
Kern
|
ROT25X-2
|
401987
|
2669157
|
431
|
354
|
29
|
321
|
Kern
|
ROT25X-5
|
401987
|
2669157
|
432
|
18
|
48
|
300
|
Kern
|
ROT25X-6
|
399596
|
2668348
|
559
|
352
|
12
|
1050
|
Kern
|
ROT25X-7
|
401988
|
2669157
|
431
|
36
|
25
|
291
|
Kern
|
ROT25X-9
|
401987
|
2669156
|
432
|
30
|
54
|
276
|
Kern
|
ROT25X-10
|
401987
|
2669156
|
432
|
5
|
58
|
279
|
Kern
|
ROT25X-12
|
401987
|
2669156
|
432
|
36
|
44
|
321
|
Kern
|
COR25X-2
|
397700
|
2667560
|
579
|
339
|
20
|
882
|
Kern
|
COR25X-3
|
397700
|
2667558
|
578
|
321
|
17
|
522
|
Kern
|
SJE25X-4
|
401290
|
2671294
|
940
|
341
|
-24
|
408
|
Kern
|
SJE25X-5
|
401286
|
2671292
|
941
|
330
|
30
|
228
|
Kern
|
SJE25X-6
|
401291
|
2671294
|
940
|
16
|
-28
|
459
|
Kern
|
SRE25X-3
|
399547
|
2670734
|
853
|
179
|
10
|
639
|
Kern
|
ROS24_055
|
399812
|
2665307
|
951
|
147
|
-5
|
663
|
Kern
|
ROS25X-1A
|
399812
|
2665307
|
951
|
158
|
-34
|
600
|
Kern
|
PE24_467
|
400748
|
2671795
|
807
|
342
|
-12
|
1050
|
Kern
Anmerkungen:
- San Dimas: Alle Koordinaten des Bohrlochkragens wurden nach Fertigstellung des Bohrlochs mit einer Totalstation bestimmt, wobei UTM WGS84, Zone 13 (Meter) als Bezugssystem diente.
Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!
