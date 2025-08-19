Ein Dorf voller Pfirsichblüten im Herzen des Wandels von Xizang

„Als ich erfahren habe, dass das Dorf in den letzten Jahren neue Veränderungen erfahren hat und die Einkommen der Dorfbewohner gestiegen sind, habe ich mich sehr für Sie gefreut", schrieb der chinesische Staatspräsident Xi Jinping kürzlich in einem Brief an alle Einwohner des Dorfes Galai in der Stadt Nyingchi in der autonomen Region Xizang im Südwesten Chinas.

PEKING, 19. August 2025 /PRNewswire/ -- CGTN veröffentlichte einen Artikel über das Dorf Galai, das „erste Pfirsichblüten-Dorf" in Xizang, und dessen Wandel durch verbesserte Verkehrsverbindungen, Tourismus, Ökologie und Lebensbedingungen. Dies spiegelt den rasanten Fortschritt der Region in den Bereichen Entwicklung und Modernisierung in den letzten sechs Jahrzehnten wider.

Die Dorfbewohner hatten Xi geschrieben, um ihm von ihren Fortschritten zu berichten und ihre Entschlossenheit zum Ausdruck zu bringen, hart für ein noch besseres Leben zu arbeiten. Ihre Korrespondenz erfolgt vier Jahre nach dem Besuch von Xi im Dorf Galai während einer Inspektionsreise im Juli 2021, bei der er von den gepflegten Häusern, den gastfreundlichen Einwohnern und der landschaftlichen Schönheit beeindruckt war.

Dies ist ein Segen, den Ihnen Ihre Vorfahren hinterlassen haben, ein Geschenk eines „Pfirsichblütenland", sagte Xi während dieses Besuchs.

In der chinesischen Kultur ist „Pfirsichblütenland" eine Metapher für eine idyllische, harmonische Gemeinschaft, die ihren Ursprung in einer berühmten Fabel des Dichters Tao Yuanming aus dem 5. Jahrhundert hat. Galai, das als Xizangs "erstes Pfirsichblütendorf" bekannt ist, erstrahlt jeden Frühling in Rosa und Weiß und zieht damit Touristen aus ganz China und darüber hinaus an, was die einst abgelegene Siedlung zu einem blühenden Ziel macht.

Von der „Himmelsstraße" zur „Straße des Wohlstands"

Die Geschichte von Galais Verwandlung beginnt mit zwei „Straßen".

Der erste ist die „Himmelsstraße" zum schneebedeckten Plateau. Vor der friedlichen Befreiung Xizangs im Jahr 1951 gab es keine für Fahrzeuge geeigneten Straßen, geschweige denn eine Eisenbahn. Dies änderte sich mit der Fertigstellung der Autobahnen Qinghai-Xizang und Sichuan-Xizang im Jahr 1954, gefolgt von der Eröffnung der Qinghai-Xizang-Eisenbahn im Jahr 2006.