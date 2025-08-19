    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Handelsblatt' zu Trump/deutsche Softwareunternehmen

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutschland hat starken Mittelstand in Software.
    • EU-Datenschutzregeln fördern Nachfrage nach IT-Diensten.
    • Trumps Amtsantritt beschleunigt Trend zu "Made in Europe".

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Trump/deutsche Softwareunternehmen:

    "Deutschland hat auch einen Mittelstand, der sich mit seiner Software sehen lassen kann. IT-Dienstleistungen für Geschäftsanwendungen, Sicherheit oder Compliance sind nicht nur gut, sondern auch gefragt. Dahinter stecken teilweise die Datenschutzregeln der Europäischen Union. Firmenkunden bevorzugen daher schon seit einiger Zeit "Made in Europe", und der Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump beschleunigt jetzt diesen Trend auf dramatische Weise. Die Sorge ist nicht gering, dass er per Dekret das im Jahr 2023 vereinbarte Datenschutzabkommen der EU mit den Vereinigten Staaten auflösen könnte. Das ist eine große Chance, die wir nicht versäumen sollten. Der Boom hilft, aus kleinen oder mittleren Anbietern ein neues deutsches IT-Ökosystem und mit etwas Glück gar ein zweites SAP entstehen zu lassen."/yyzz/DP/nas





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Handelsblatt' zu Trump/deutsche Softwareunternehmen "Handelsblatt" zu Trump/deutsche Softwareunternehmen: "Deutschland hat auch einen Mittelstand, der sich mit seiner Software sehen lassen kann. IT-Dienstleistungen für Geschäftsanwendungen, Sicherheit oder Compliance sind nicht nur gut, sondern …