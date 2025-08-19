    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Rheinpfalz' zu digitalen Beipackzetteln für Medikamente

    Für Sie zusammengefasst
    • Gesundheitssystem muss für alle zugänglich sein.
    • Technische Abhängigkeit der Bedürftigen vermeiden.
    • Digitalisierung im Gesundheitswesen nicht aufschieben.

    LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu digitalen Beipackzetteln für Medikamente:

    "Gerade das Gesundheitssystem sollte den Anspruch haben, für jeden Menschen da zu sein. Dass ausgerechnet diejenigen, die es am meisten brauchen, befürchten müssen, technisch abgehängt zu werden, kann keine Option sein. Gleichzeitig kann sich das Gesundheitssystem nicht ewig vor der Digitalisierung verschließen. Beipackzettel in Form von QR-Codes dürften in dieser Hinsicht das geringste Problem sein. Denn das deutsche Gesundheitssystem hat in diesem Bereich schon genug Baustellen."/yyzz/DP/nas



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Rheinpfalz' zu digitalen Beipackzetteln für Medikamente "Rheinpfalz" zu digitalen Beipackzetteln für Medikamente: "Gerade das Gesundheitssystem sollte den Anspruch haben, für jeden Menschen da zu sein. Dass ausgerechnet diejenigen, die es am meisten brauchen, befürchten müssen, technisch abgehängt zu …