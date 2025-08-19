    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Die Glocke' zu Lars Klingbeil/mögliche Steuererhöhungen

    Für Sie zusammengefasst
    • Steuererhöhungen sind populistisch und ungerecht.
    • Normal- und Gutverdiener tragen Hauptlast der Steuern.
    • Bürger wünschen sich einen schlanken, attraktiven Staat.

    OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Lars Klingbeil/mögliche Steuererhöhungen:

    "Die Forderung des Berufspolitikers ist reiner Populismus. Denn die Wahrheit ist schlicht und ergreifend: Normal- und Gutverdiener finanzieren diesen Staat. Es ist die bürgerliche Mitte, die den überwiegenden Anteil der Rechnung zahlt. Die oberen 25 Prozent der Steuerpflichtigen - mit Jahreseinkünften von 66 560 Euro brutto oder mehr - haben einen Anteil von 77,3 Prozent an der Lohn- und Einkommensteuer. (.) Was sich die deutschen Bürger von der Bundesregierung wünschen, ist ein schlanker Staat. (.) Damit würde das Höchststeuerland Deutschland auch attraktiver für Zuwanderer. Denn angesichts der aktuellen Belastung von Arbeitnehmern mit Steuern und Abgaben ist die Republik einfach nicht konkurrenzfähig."/yyzz/DP/nas





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Die Glocke' zu Lars Klingbeil/mögliche Steuererhöhungen "Die Glocke" zu Lars Klingbeil/mögliche Steuererhöhungen: "Die Forderung des Berufspolitikers ist reiner Populismus. Denn die Wahrheit ist schlicht und ergreifend: Normal- und Gutverdiener finanzieren diesen Staat. Es ist die bürgerliche Mitte, …