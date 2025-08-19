OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Lars Klingbeil/mögliche Steuererhöhungen:

"Die Forderung des Berufspolitikers ist reiner Populismus. Denn die Wahrheit ist schlicht und ergreifend: Normal- und Gutverdiener finanzieren diesen Staat. Es ist die bürgerliche Mitte, die den überwiegenden Anteil der Rechnung zahlt. Die oberen 25 Prozent der Steuerpflichtigen - mit Jahreseinkünften von 66 560 Euro brutto oder mehr - haben einen Anteil von 77,3 Prozent an der Lohn- und Einkommensteuer. (.) Was sich die deutschen Bürger von der Bundesregierung wünschen, ist ein schlanker Staat. (.) Damit würde das Höchststeuerland Deutschland auch attraktiver für Zuwanderer. Denn angesichts der aktuellen Belastung von Arbeitnehmern mit Steuern und Abgaben ist die Republik einfach nicht konkurrenzfähig."/yyzz/DP/nas



