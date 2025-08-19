    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Rhein-Zeitung' zu Merz/Außenpolitik

    • Europas Sicherheit hängt von der Ukraine ab.
    • Gebietszusprüche an Russland könnten gefährlich sein.
    • Merz muss außenpolitisch geschickt agieren.

    KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Merz/Außenpolitik:

    "Europas Sicherheit ist direkt abhängig von der Zukunft der Ukraine. Gebietszusprüche an Russland können dazu führen, dass es Kremlchef Wladimir Putin künftig leichter haben wird, weitere Landesteile zu erobern. Bundeskanzler Merz muss in Washington und danach eng abgestimmt und geschickt agieren, um plötzlichen Schulterschlüssen zwischen Trump und Putin vorzubeugen. Doch so sehr er außenpolitisch stark aufgespielt hat, ist Merz innenpolitisch unter Druck und angeschlagen. Es geht um Baustellen, die er rasch in den Griff bekommen muss, will er nicht an Einfluss einbüßen."/yyzz/DP/nas





    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
