Wadephul besucht US-Flotte und Expo in Japan

TOKIO (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul setzt mit dem Besuch eines Flottenstützpunkts in der Stadt Yokosuka südlich der Hauptstadt Tokio seinen Besuch in Japan fort. Nach einer Visite des Stützpunkts der japanischen Marine will sich der CDU-Politiker über die Mission der dort stationierten 7. US-Flotte informieren. Geplant ist, dass ihn der Kommandeur der US-Flotte in Japan, Vizeadmiral Ian Johnson, empfängt.

Der Minister will auch das Führungsschiff der US-Flotte besuchen. Der Ex-Zeitsoldat Wadephul war in seiner Zeit als stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag auch für Verteidigung zuständig. Die 7. US-Flotte ist zum Schutz Japans in dem Land stationiert. Der bis heute bestehende Sicherheitspakt zwischen Japan und den USA wurde 1960 geschlossen.

Besuch der Expo in Osaka



Am Nachmittag (Ortszeit) will Wadephul mit dem Shinkansen-Schnellzug nach Osaka fahren und dort die Weltausstellung Expo besuchen. Geplant sind unter anderem Führungen durch verschiedene Pavillons, darunter jene von Japan, der Ukraine, Indonesien sowie Deutschland. Wadephul will seine Asienreise am Mittwoch in der indonesischen Hauptstadt Jakarta fortsetzen.

Die Expo steht unter dem Motto "Designing Future Society for Our Lives" ("Die zukünftige Gesellschaft für unser Leben gestalten") - mehr als 160 Länder, Regionen und internationale Organisationen beteiligen sich an der Ausstellung. Im Mittelpunkt stehen die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz./bk/ln/DP/nas



