    Kreise

    Berater sollen Sicherheitsgarantien ausarbeiten

    Für Sie zusammengefasst
    • Sicherheitsgarantien für Ukraine werden erarbeitet.
    • Berater der USA und Europa arbeiten zeitnah zusammen.
    • Selenskyj fordert Nato-ähnliche Garantien für Frieden.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach dem Ukraine-Gipfel in Washington sollen die außen- und sicherheitspolitischen Berater der europäischen Verbündeten zusammen mit den USA mögliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine ausarbeiten. Dies solle "sehr zeitnah" geschehen, hieß es aus deutschen Regierungskreisen.

    In Gesprächen der Berater solle es um Themen gehen wie eine Bewaffnung der Ukraine, Luftverteidigung und eine mögliche militärische Präsenz in der Ukraine nach einem Frieden mit Russland.

    Bundeskanzler Friedrich Merz hatte gesagt, die Europäer hätten sehr nachdrücklich die Ankündigung von Trump begrüßt, der Ukraine Sicherheitsgarantien zu geben. Diese Sicherheitsgarantien hätten eine sehr lange und intensive Diskussion erfordert. "Es wird also im Falle eines Friedensabkommens entsprechende Sicherheitsgarantien für die Ukraine geben."

    Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte vor dem Gipfel gesagt, Sicherheitsgarantien nach dem Vorbild der Nato seien für eine Beendigung des Krieges essenziell./hoe/DP/zb






    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
