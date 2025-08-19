Selenskyj zu Treffen mit Putin ohne Vorbedingungen bereit
Für Sie zusammengefasst
- Selenskyj bereit für Gespräche mit Putin ohne Bedingungen.
- Ziel: Wege zur Beendigung des Krieges finden.
- Gespräch nach Gipfel mit Trump und europäischen Führern.
WASHINGTON (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich zu einem Gespräch mit Kremlchef Wladimir Putin ohne Vorbedingungen bereit erklärt. "Ich finde, dass wir uns ohne irgendwelche Vorbedingungen treffen und darüber nachdenken müssen, wie dieser Weg zur Beendigung des Krieges weitergehen könnte", sagte Selenskyj nach dem Gipfel mit US-Präsident Donald Trump und europäischen Staats- und Regierungschefs in Washington./ast/DP/zb
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen