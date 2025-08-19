    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Zweiertreffen von Putin und Selenskyj in Vorbereitung

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump plant Treffen zwischen Putin und Selenskyj.
    • Dreiertreffen mit Trump nach Telefonat mit Putin.
    • Ankündigung auf Trumps Plattform Truth Social.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump bereitet nach eigenen Angaben ein Treffen zwischen Kremlchef Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor. Das schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social nach einem Telefonat mit Putin. Danach solle es ein Dreiertreffen geben, an dem auch er teilnehmen werde, ergänzte Trump./rin/DP/zb



