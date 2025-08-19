Merz
Treffen Putin und Selenskyj binnen zwei Wochen
Für Sie zusammengefasst
- Treffen zwischen Putin und Selenskyj in zwei Wochen.
- Friedrich Merz kündigt Gespräche nach Gipfel an.
- Ort des Gipfels: Washington, wichtige politische Bühne.
WASHINGTON (dpa-AFX) - Ein Treffen von Russlands Präsident Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj soll es nach den Worten von Bundeskanzler Friedrich Merz innerhalb der nächsten zwei Wochen geben. Das sagte Merz nach dem Ukraine-Gipfel in Washington./hoe/DP/zb
