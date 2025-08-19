Miutine - der rebellische neue damenduft von miu miu

PARIS, 19. August 2025 /PRNewswire/ -- MIUTINE, Miu Miu präsentiert Miutine, den neuen femininen Duft, der die ultimative Essenz der Miu Miu Frau einfängt, frech, jugendlich im Geist und unkonventionell. Miutine wird ganz für sich selbst getragen, fernab von Erwartungen. Der Duft, eine klassische Chypre-Signatur, ist in einem toffeefarbenen Matelassé-Flakon gefangen und wird durch eine fruchtig, verspielte Gourmet-Note ergänzt.

Der Name:

MIUTINE: die schelmisch-freche Miu Miu-Interpretation des französischen Begriffs „mutine", der Geist meuternder Piraten, abgefüllt in Flakons. Denn der Spirit der jungen Miu Miu-Frau ist rebellisch. Sie kennt die Regeln – und genießt es umso mehr, sie zu brechen. Doch MIUTINE versteht sich weniger als Statement, sondern als wissenden Blick. Eine charmante Revolte voller Esprit, eine duftende Geste ganz bewusst für sich selbst.

Der duft: unwiderstehlich frech, explosiv und … appetitlich!

MIUTINE, die neueste Schöpfung von Meisterparfümeur Dominique Ropion, ist die raffinierte Neuinterpretation der Parfum-Codes, ein Duft mit gewagter Gourmand-Note. Inspiriert von einem zeitlosen Klassiker – der Chypre-Familie – überrascht MIUTINE mit seinem kunstvollen Cocktail aus strahlend hellen Zitrusfrüchten, mit seiner floralen Herznote und seiner reichhaltigen, erdigen Basis aus Eichenmoos und Patchouli. Die ikonische Chypre-Struktur wird aufgebrochen durch ein explosives Duo aus Walderdbeere und Rohrzucker, das einen ganz eigenen Charakter verströmt: verführerisch gourmand-like, sinnlich intim und umhüllend.

Der flakon: hommage an das stepp-design von miu miu

Der Flakon von MIUTINE spiegelt die ikonischen Design-Codes von Miu Miu wider. Das unverwechselbare schwarz-weiße Etikett schmückt den Kragen des begehrenswerten Schmuckstücks aus fein gearbeitetem, wie gesteppt wirkendem Glas – eine Hommage an das charakteristische Matelassé-Leder des Hauses.

Die botschafterin: preisgekrönte, rebellische schauspielerin

Miu Miu-Botschafterin und Golden-Globe-Gewinnerin Emma Corrin verkörpert den MIUTINE-Spirit durch ständige Veränderung, Mühelosigkeit, Witz und Unerschrockenheit. Sie ist jemand, der sich für seine Entwicklung per–manent neu erfindet … das vollkommene Ebenbild einer rebellischen, selbstbewussten und erfolgreichen jungen Persönlichkeit.

„MIUTINE steht für sämtliche Aspekte, die ich an mir selbst und anderen am meisten schätze und respektiere: Rebellion, Ausdruckskraft, Individualismus. Ein Duft, geschaffen für Freigeister!"

– Emma Corrin, Global Face.

Regisseurin der Kampagne ist die Filmemacherin Hailey Benton Gates, langjährige Freundin des Hauses und Sundance Jury-Preisträgerin. Premiere feiert das Video „Was – oder wer – ist MIUTINE?" am 20. August 2025. Die Kampagne beschreibt und definiert den immer in Bewegung bleibenden Spirit von MIUTINE als Inbegriff einer rebellischen Grundhaltung, die sich souverän über Konventionen hinwegsetzt.

