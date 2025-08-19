Palo Alto schlägt Erwartungen – Gründer Nir Zuk geht, Aktie mit Rückenwind

Für das laufende Quartal stellt das Management einen bereinigten Gewinn von 0,88 bis 0,90 US-Dollar je Aktie in Aussicht (Konsens: 0,85 US-Dollar). Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen (Backlog) werden auf 15,4 bis 15,5 Milliarden US-Dollar veranschlagt und liegen damit über der Markterwartung von 15,07 Milliarden US-Dollar.

Der US-amerikanische Cybersecurity-Anbieter erzielte im vierten Geschäftsquartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,95 US-Dollar und übertraf damit die Erwartung von 0,88 US-Dollar. Der Umsatz stieg um 16 Prozent auf 2,54 Milliarden US-Dollar und lag somit über den prognostizierten 2,5 Milliarden US-Dollar. Unter dem Strich sank der Nettogewinn auf etwa 254 Millionen US-Dollar oder 0,36 US-Dollar je Aktie nach rund 358 Millionen US-Dollar oder 0,51 US-Dollar je Aktie im Vorjahr.

Für das gesamte Jahr peilt Palo Alto Umsätze von 10,48 bis 10,53 Milliarden US-Dollar sowie einen bereinigten Gewinn von 3,75 bis 3,85 US-Dollar je Aktie an, was in beiden Fällen über den Analystenschätzungen liegt.

Gleichzeitig treibt der Konzern die bislang größte Übernahme seiner Geschichte strategisch voran: Für 25 Milliarden US-Dollar soll der israelische Identity-Security-Spezialist CyberArk gekauft werden. Nach der Ankündigung im vergangenen Monat geriet die Aktie zunächst deutlich unter Druck. Gestern nach Börsenschluss legte die Aktie jedoch um rund 4,9 Prozent auf 184,80 US-Dollar zu.

Palo Alto kündigte zudem einen Führungswechsel an: Unternehmensgründer Nir Zuk tritt als CTO zurück. Nach dessen Rückzug übernimmt Produktchef Lee Klarich den Posten des CTO und rückt in den Verwaltungsrat auf.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



