Termine am 19. August 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 19. August 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

06:55 DEU: Stratec, Q2-Zahlen

07:00 NLD: DocMorris, Halbjahreszahlen (11.00 h Presse- und Analystenkonferenz) 08:00 DEU: Verve Group, Q2-Zahlen (detailliert)

08:00 IRL: Medtronic, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Verve Group, Capital Markets Day

12:00 USA: Home Depot, Q2-Zahlen

14:00 DEU: Baywa, Halbjahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragsbestand und -reichweite Verarbeitendes Gewerbe 6/25 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 6/25

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 7/25 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Digitale Pk Deutsche Umwelthilfe zu Dienstwagen-Check - Wie klimaschädlich sind die Dienstfahrzeuge der neuen Bundesregierung?

11:00 DEU: Hybrid-Pk Deutscher Bauernverband (DBV) zur Erntebilanz 2025, Berlin °



