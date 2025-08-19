    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Insa-Umfrage

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Union knapp vor AfD

    Für Sie zusammengefasst
    • Union verliert Zustimmung, nur 1 Punkt vor AfD.
    • CDU/CSU bei 26%, AfD erreicht 25% Zustimmung.
    • SPD stagnierend, Grüne und Linke leicht im Plus.

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Union verliert laut einer aktuellen Umfrage leicht an Zustimmung und liegt nur knapp vor der AfD. In der Befragung des Meinungsforschungsinstituts Insa für die "Bild" kommen CDU/CSU auf 26 Prozent (-1) und erreichen damit nur einen Punkt mehr als die AfD, die einen Wert von 25 Prozent hält. Die SPD verharrt demnach bei 14,5 Prozent. Die Grünen (11 Prozent), Linke (10 Prozent), BSW (5 Prozent), und FDP (4 Prozent) gewinnen demnach jeweils einen halben Punkt.

    Im "Trendbarometer" von RTL/ntv von vergangener Woche lag die Union mit 24 Prozent nur auf dem zweiten Platz - hinter der AfD mit 26 Prozent. Die SPD erreichte in der Forsa-Befragung 13 Prozent, ebenso wie die Grünen. Die Linke kam demnach auf 11 Prozent.

    Wahlumfragen sind generell mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider./csd/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Insa-Umfrage Union knapp vor AfD Die Union verliert laut einer aktuellen Umfrage leicht an Zustimmung und liegt nur knapp vor der AfD. In der Befragung des Meinungsforschungsinstituts Insa für die "Bild" kommen CDU/CSU auf 26 Prozent (-1) und erreichen damit nur einen Punkt mehr …