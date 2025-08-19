PSP Swiss Property: Solides Ergebnis & Portfolioaufwertung bestätigt!
PSP Swiss Property AG zeigt im ersten Halbjahr 2025 beeindruckende Erfolge mit einer Portfolioaufwertung von CHF 113.4 Mio. und einem Reingewinnanstieg um 24.3%.
- PSP Swiss Property AG erzielte im ersten Halbjahr 2025 ein solides operatives Ergebnis mit einer Portfolioaufwertung von CHF 113.4 Mio.
- Der Bilanzwert des Immobilienportfolios stieg auf CHF 10.0 Mrd., während die Leerstandsquote auf 4.0% anstieg.
- Der Reingewinn erhöhte sich um 24.3% auf CHF 194.3 Mio., hauptsächlich aufgrund der Portfolioaufwertung.
- Die Eigenkapitalquote betrug 53.6%, und das Unternehmen verfügte über ungenutzte Kreditlinien von CHF 815 Mio.
- PSP Swiss Property veröffentlichte ein aktualisiertes Green Bond Framework und stärkte damit ihr Engagement für nachhaltige Immobilieninvestitionen.
- Für das Geschäftsjahr 2025 wird ein EBITDA ohne Liegenschaftserfolge von rund CHF 300 Mio. erwartet, und die Leerstandsquote soll auf 3.5% sinken.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei PSP Swiss Property ist am 19.08.2025.
