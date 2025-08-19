Softbank beteiligt sich mit zwei Milliarden Dollar am Chipkonzern

Ich denke Trump wird eher die Firmen belohnen die in Amerika produzieren. Intel zahlt ja die 15% aktuell nicht. Warum wohl?





Ich würde darauf tippen, dass die Trump Regierung Intel bei der Foundry unter die Arme greift. Dadurch würde Intel in einem ganz anderen licht erscheinen, weil das finanzielle Risiko deutlich zurück geht.





Ich denke da ist noch ordentlich Luft nach oben, genau deswegen. Spätestens wenn die nächste positive Meldung von Trump gepostet wird, kann der Kurs noch mal ordentlich hoch gehen.





Es gab davor schon etliche Gerüchte, aber ohne handfeste Beweise. Hier haben wir jetzt zumindest schon mal eine 180 Grad Kehrtwende von Trump. Erst Anti-Lip Bu Tan, dann lobende Worte öffentlich auf seinem Truth Social Kanal.





Ich werde den Kurs beobachten, aber Verkaufe nicht zu schnell. Möchte mich nicht ärgern, wenn der Kurs in Kürze noch wie eine Rakete nach oben geht, weil Trump wieder was auf Truth Social postet und das Foundry Problem gelöst ist.





Es gibt bei Intel so viele Möglichkeiten, dass der Kurs noch mal hoch schießt.





Was wäre, wenn eine neue Firma gefunden wird die bei Intel produzieren möchte? (Apple, NVIDIA, etc.)

Was wäre, wenn der Ausschuß bei der Foundry besser wird?

usw. usw.





Da ist noch sehr viel Luft nach oben. Ich halte, möchte den Anstieg nicht verpassen. Wenn da wirklich was kommt, war der jetzige Anstieg nur der Anfang.















