    Softbank beteiligt sich mit zwei Milliarden Dollar am Chipkonzern

    Für Sie zusammengefasst
    • Softbank kauft Intel-Aktien für 2 Milliarden Dollar.
    • Intel-Aktie steigt nach Ankündigung um über 5%.
    • US-Regierung verhandelt über Aktien für Subventionen.
    Intel - Softbank beteiligt sich mit zwei Milliarden Dollar am Chipkonzern
    Foto: Arne Dedert - DPA

    SANTA CLARA (dpa-AFX) - Der kriselnde Chipkonzern Intel bekommt einen neuen Großaktionär aus Japan. Der Technologiekonzern Softbank kauft Intel-Aktien im Wert von zwei Milliarden Dollar (1,7 Mrd Euro), wie die Unternehmen in der Nacht von Montag auf Dienstag mitteilten. Der Kaufpreis liegt mit 23 Dollar pro Aktie leicht unter dem Schlusskurs von Montag. Die Intel-Aktie stieg im nachbörslichen Handel nach der Ankündigung um mehr als fünf Prozent.

    Im regulären Handel am Montag hatte sie zuvor noch gut 3,6 Prozent an Wert verloren. Ein möglicher Auslöser war ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach die US-Regierung über einen Einstieg mit zehn Prozent bei Intel verhandelt.

    Aktien für Subventionen?

    Dabei hieß es auch, eine Überlegung sei, dass Intel der Regierung Aktien als Gegenleistung für milliardenschwere Subventionen zur Verfügung stellt, die dem Unternehmen in der Amtszeit von Präsident Joe Biden zugesagt wurden. Intel kommt auf Zusagen von rund acht Milliarden Dollar nach dem damaligen US-Gesetz zur Unterstützung der Chip-Industrie. Zusammen mit militärischen Projekten wären es knapp elf Milliarden Dollar - und damit etwas mehr als zehn Prozent der Intel-Aktien derzeit am Markt kosten.

    Intel dominierte einst den Halbleiter-Markt, kämpft aber seit Jahren mit Problemen. Vor allem im Geschäft mit Chips für Künstliche Intelligenz eroberte der Grafikkarten-Spezialist Nvidia eine Spitzenposition. Zudem steht Intel auch stärker unter Druck im angestammten Geschäft mit PC-Prozessoren und Chips für Rechenzentren.

    US-Offensive von Softbank

    Softbank, geführt von Milliardär Masayoshi Son, baut gerade die US-Aktivitäten aus. Unter anderem ist der Konzern zusammen mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI an dem "Stargate"-Projekt beteiligt, das gigantische Rechenzentren für Künstliche Intelligenz bauen soll. Softbank gehört zudem die Mehrheit am Chipdesigner Arm , mit dessen Technologie praktisch alle Smartphones und Tablet-Computer laufen./so/DP/zb

     

