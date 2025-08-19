HUBER+SUHNER: Rekordumsatz und Gewinnsprung im H1 2025
HUBER+SUHNER AG beeindruckt im ersten Halbjahr 2025 mit starkem Wachstum und strategischer Weitsicht, trotz wirtschaftlicher Herausforderungen.
Foto: peopleimages - stock.adobe.com
- HUBER+SUHNER AG verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 ein Umsatzwachstum von 3.6% auf CHF 445.9 Mio. und eine EBIT-Steigerung um 8.5% auf CHF 45.0 Mio.
- Der Auftragseingang blieb mit CHF 516.6 Mio. nahezu auf dem hohen Niveau des Vorjahres, trotz herausfordernder wirtschaftlicher Bedingungen.
- Das Industriesegment erzielte ein Umsatzwachstum von 15.0%, insbesondere durch die starke Entwicklung in der Luft-, Raumfahrt und Wehrtechnik.
- Im Kommunikationssegment konnte der Umsatz stabil gehalten werden, trotz eines Rückgangs im Auftragseingang um 6.8%, dank der Wachstumsinitiative Rechenzentren.
- Das Transportsegment verzeichnete einen Anstieg der Aufträge um 3.8%, jedoch einen leichten Umsatzrückgang um 2.2%, mit einer Book-to-Bill-Rate von 1.07.
- HUBER+SUHNER erwartet für das zweite Halbjahr 2025 eine solide Umsatzentwicklung, insbesondere in den Wachstumsinitiativen, trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Huber + Suhner ist am 19.08.2025.
+0,09 %
-2,95 %
+17,99 %
+37,84 %
+48,80 %
+30,13 %
+69,02 %
+157,50 %
ISIN:CH0030380734WKN:A0MV9C
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte