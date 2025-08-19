    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHuber + Suhner AktievorwärtsNachrichten zu Huber + Suhner
    HUBER+SUHNER: Rekordumsatz und Gewinnsprung im H1 2025

    HUBER+SUHNER AG beeindruckt im ersten Halbjahr 2025 mit starkem Wachstum und strategischer Weitsicht, trotz wirtschaftlicher Herausforderungen.

    Foto: peopleimages - stock.adobe.com
    • HUBER+SUHNER AG verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 ein Umsatzwachstum von 3.6% auf CHF 445.9 Mio. und eine EBIT-Steigerung um 8.5% auf CHF 45.0 Mio.
    • Der Auftragseingang blieb mit CHF 516.6 Mio. nahezu auf dem hohen Niveau des Vorjahres, trotz herausfordernder wirtschaftlicher Bedingungen.
    • Das Industriesegment erzielte ein Umsatzwachstum von 15.0%, insbesondere durch die starke Entwicklung in der Luft-, Raumfahrt und Wehrtechnik.
    • Im Kommunikationssegment konnte der Umsatz stabil gehalten werden, trotz eines Rückgangs im Auftragseingang um 6.8%, dank der Wachstumsinitiative Rechenzentren.
    • Das Transportsegment verzeichnete einen Anstieg der Aufträge um 3.8%, jedoch einen leichten Umsatzrückgang um 2.2%, mit einer Book-to-Bill-Rate von 1.07.
    • HUBER+SUHNER erwartet für das zweite Halbjahr 2025 eine solide Umsatzentwicklung, insbesondere in den Wachstumsinitiativen, trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten.

    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
