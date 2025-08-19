STRATEC überrascht mit starken Halbjahreszahlen 2025!
STRATEC SE zeigt trotz Herausforderungen im ersten Halbjahr 2025 eine bemerkenswerte finanzielle Dynamik. Mit einem Umsatzplus von 5,8% und stabilen Bruttomargen trotzt das Unternehmen den Währungseffekten. Die belebte Dealpipeline und geplante Investitionen signalisieren eine zukunftsorientierte Innovationskraft.
Foto: Stratec SE
- STRATEC SE verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 einen währungsbereinigten Umsatzanstieg von 5,8% auf 118,6 Mio. € (H1/2024: 112,7 Mio. €).
- Die adjustierte EBIT-Marge sank auf 7,2% (H1/2024: 8,8%) aufgrund von Währungseffekten, während die Bruttomarge stabil bei 26,9% blieb.
- Im Bereich Systementwicklung gab es eine deutliche Belebung der Dealpipeline, was auf eine steigende Innovationskraft hinweist.
- Für 2025 wird ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich sowie eine adjustierte EBIT-Marge von etwa 10,0% bis 12,0% erwartet.
- STRATEC plant Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte von 8,0% bis 10,0% des Umsatzes für 2025.
- Die Mitarbeiterzahl sank zum 30. Juni 2025 auf 1.416, was einem Rückgang von 3,3% im Vergleich zum Vorjahr entspricht, bedingt durch Kapazitätsanpassungen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei STRATEC ist am 19.08.2025.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.049,29PKT (+0,09 %).
ISIN:DE000STRA555WKN:STRA55
