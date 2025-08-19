Medartis: Starkes H1-Wachstum von 15,3 % – Umsatzprognose steigt!
- Medartis erzielte im ersten Halbjahr 2025 ein organisches Umsatzwachstum von 15,3 % und einen Gesamtumsatz von CHF 123,0 Mio.
- Die Kern-EBITDA-Marge blieb stabil bei 17,8 %, trotz Herausforderungen durch CHF-Aufwertung und US-Zölle.
- Das Unternehmen hat die restlichen 53 % der Anteile an KeriMedical übernommen und plant die Markteinführung des Produkts TOUCH in den USA.
- Die Umsatzprognose für 2025 wurde auf ein organisches Wachstum des Kernumsatzes von 14-16 % angehoben.
- In der Region EMEA betrug das Umsatzwachstum 16 %, während die USA ein Wachstum von 16,2 % verzeichneten.
- Medartis investiert in digitale Lösungen und plant die Fertigstellung einer neuen Produktionsstätte in Brasilien bis Anfang 2026.
