    Medartis: Starkes H1-Wachstum von 15,3 % – Umsatzprognose steigt!

    Medartis beeindruckt mit starkem Wachstum und strategischen Investitionen.

    Foto: adobe.stock.com
    • Medartis erzielte im ersten Halbjahr 2025 ein organisches Umsatzwachstum von 15,3 % und einen Gesamtumsatz von CHF 123,0 Mio.
    • Die Kern-EBITDA-Marge blieb stabil bei 17,8 %, trotz Herausforderungen durch CHF-Aufwertung und US-Zölle.
    • Das Unternehmen hat die restlichen 53 % der Anteile an KeriMedical übernommen und plant die Markteinführung des Produkts TOUCH in den USA.
    • Die Umsatzprognose für 2025 wurde auf ein organisches Wachstum des Kernumsatzes von 14-16 % angehoben.
    • In der Region EMEA betrug das Umsatzwachstum 16 %, während die USA ein Wachstum von 16,2 % verzeichneten.
    • Medartis investiert in digitale Lösungen und plant die Fertigstellung einer neuen Produktionsstätte in Brasilien bis Anfang 2026.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Medartis Holding ist am 19.08.2025.






    wO Newsflash
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
