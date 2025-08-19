DocMorris Boosts Rx Revenue by 40% & Expands Health Ecosystem
DocMorris is making waves in healthcare with a 40% Rx revenue jump and a thriving ecosystem, as TeleClinic and AI innovations drive impressive growth in 2025.
Foto: Zur Rose Group AG
- DocMorris increased its Rx revenue by over 40% in the first half of 2025 and expanded its health ecosystem.
- Total revenue rose by 10.2% in the first half of the year, with Rx growth accelerating to 43.5%.
- TeleClinic's revenue increased by over 150%, becoming a key part of Germany's standard of care.
- The AI-based DocMorris Assistant was launched to provide an integrated healthcare experience.
- Despite fewer working days, revenue in the second quarter rose by 7.1% to CHF 275.5 million.
- The number of active customers increased from 10.3 million to 10.5 million in the first half of the year.
The next important date, Quarterly report, at DocMorris AG (ex zur Rose) is on 19.08.2025.
+0,53 %
-5,74 %
-8,69 %
-26,89 %
-49,16 %
-60,17 %
-90,62 %
-82,27 %
ISIN:CH0042615283WKN:A0Q6J0
