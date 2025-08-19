paragon: Starke Performance trotz Umsatzrückgang im volatilen Markt
paragon trotzt den Herausforderungen im Automobilsektor und zeigt, dass strategische Anpassungen und Innovationen selbst in schwierigen Zeiten Früchte tragen können.
- Umsatzerlöse von paragon im ersten Halbjahr 2025 sind auf 55,4 Mio. Euro gesunken, verglichen mit 75,4 Mio. Euro im Vorjahr.
- Trotz Umsatzrückgangs konnte das EBITDA im Automobil-Sektor mit 8,7 Mio. Euro auf Vorjahresniveau gehalten werden, die EBITDA-Marge liegt bei 15,7%.
- Das EBIT im Automobil-Sektor hat sich von 2,2 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum auf 3,7 Mio. Euro nahezu verdoppelt, bedingt durch Kosteneinsparungen.
- Die schwachen Absatzzahlen der TOP3-Kunden, insbesondere in China, und die Umsatzabgabe des Starterbatterien-Geschäfts haben den Umsatzrückgang beeinflusst.
- paragon China zeigt Resilienz durch den Absatz preiswerter Fahrzeuge im lokalen Markt, während Luxusfahrzeuge weniger gefragt sind.
- Ein weiterer Auftrag für den innovativen Anti-Viren-Filter DUSTPROTECT wurde erhalten, mit einem potenziellen Umsatz von bis zu 40 Mio. Euro.
