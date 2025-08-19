DocMorris: 40% Rx-Wachstum und Ausbau des Gesundheitsnetzwerks!
DocMorris beeindruckt mit Wachstum und Innovation: Umsatzsprünge, starke Partnerschaften und ein neuer KI-Assistent prägen die Zukunft der Gesundheitsversorgung.
Foto: Zur Rose Group AG
- DocMorris steigert den Rx-Umsatz im ersten Halbjahr 2025 um 43.5 Prozent und den Gesamtumsatz um 10.2 Prozent.
- Die TeleClinic erhöht ihren Umsatz um über 150 Prozent und wird durch neue Partnerschaften ein fester Bestandteil der deutschen Regelversorgung.
- Der KI-basierte DocMorris Assistent wird als digitaler Wegbegleiter eingeführt, um ein integriertes Gesundheitserlebnis zu bieten.
- Trotz eines negativen bereinigten EBITDA von CHF 28.8 Mio. zeigt sich eine strukturelle Verbesserung im zweiten Quartal.
- Die Anzahl aktiver Kunden steigt von 10.3 Millionen auf 10.5 Millionen, mit einem deutlichen Anstieg der Rx-Neukundenzahl.
- DocMorris baut sein Gesundheitsökosystem weiter aus, mit Angeboten wie Onlineapotheke, Marktplatz und Telemedizin.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei DocMorris AG (ex zur Rose) ist am 19.08.2025.
+0,53 %
-5,74 %
-8,69 %
-26,89 %
-49,16 %
-60,17 %
-90,62 %
-82,27 %
ISIN:CH0042615283WKN:A0Q6J0
