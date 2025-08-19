SKAN Group: Rekordaufträge 2025 – Jahresprognose bleibt stabil!
Die SKAN Group trotzt Herausforderungen mit beeindruckendem Auftragseingang und strategischen Weichenstellungen.
- SKAN Group verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 einen starken Auftragseingang mit einem Anstieg von 20,2% auf CHF 213,0 Mio. und einem Rekordauftragsbestand von CHF 386,4 Mio.
- Der Nettoerlös sank um 17,8% auf CHF 134,6 Mio., und das EBITDA fiel auf CHF 0,9 Mio. aufgrund von Projektverschiebungen im Anlagengeschäft.
- Strategische Initiativen für integrierte Prozesssysteme und Pre-Approved-Services sind auf Kurs, und die Übernahme von Metronik ermöglicht es SKAN, umfassende Lösungen entlang der pharmazeutischen Wertschöpfungskette anzubieten.
- Trotz temporärer Lücken im Umsatz und EBITDA durch Projektverschiebungen bestätigt SKAN die Guidance für 2025, gestützt auf volle Auftragsbücher und eine starke Angebots-Pipeline.
- Die Akquisitionen von Metronik und ABC Transfer SAS erweitern das Service-Angebot und stärken den Umsatz und die Marge im Segment Services & Consumables.
- SKAN ist gut positioniert, um unter veränderten handels- und zollrechtlichen Bedingungen Stabilität und Liefersicherheit zu gewährleisten, und plant, den Standort in den USA zu erweitern.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei BV Holding ist am 19.08.2025.
+1,08 %
-2,11 %
-12,58 %
-2,57 %
ISIN:CH0013396012WKN:A0MPG1
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte