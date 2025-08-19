VCI warnt vor Unterbrechungen von Chemie- und Pharma-Lieferketten

Essen (ots) - Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) warnt davor, dass

Deutschland bei einer Eskalation globaler Konflikte künftig von

Chemie-Lieferketten oder Produkten der Pharmaindustrie abgeschnitten werden

könnte. "Dieses Risiko ist real", sagte VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große

Entrup der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Dienstagausgabe). "Es wäre

eine Hochrisiko-Strategie zu sagen, wir verlassen uns einfach darauf, dass alles

auf dem Weltmarkt verfügbar ist. Während der Corona-Pandemie haben wir doch

gesehen, wohin das führen kann."



Deutschland müsse sich auf etwaige Konflikte vorbereiten, mahnte der

VCI-Hauptgeschäftsführer. "Wir müssen dafür gewappnet sein, dass sich im

schlimmsten Fall auch Allianzen gegen uns bilden", sagte Große Entrup der WAZ.

"Fakt ist, dass schon jetzt fast die gesamte Antibiotika-Produktion in Indien

und China stattfindet, weil die Produktion in Deutschland meist nicht mehr

rentabel ist. Wir sollten also die Basischemie, die wir hierzulande haben, nicht

leichtfertig aufgeben. Von ihr hängt vieles in der gesamten Industrie ab und

baut auf sie auf, von Automobil bis Elektro, von Ernährung über Energie bis hin

zur Rüstungsindustrie."



