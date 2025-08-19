    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    VCI warnt vor Unterbrechungen von Chemie- und Pharma-Lieferketten

    Essen (ots) - Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) warnt davor, dass
    Deutschland bei einer Eskalation globaler Konflikte künftig von
    Chemie-Lieferketten oder Produkten der Pharmaindustrie abgeschnitten werden
    könnte. "Dieses Risiko ist real", sagte VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große
    Entrup der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Dienstagausgabe). "Es wäre
    eine Hochrisiko-Strategie zu sagen, wir verlassen uns einfach darauf, dass alles
    auf dem Weltmarkt verfügbar ist. Während der Corona-Pandemie haben wir doch
    gesehen, wohin das führen kann."

    Deutschland müsse sich auf etwaige Konflikte vorbereiten, mahnte der
    VCI-Hauptgeschäftsführer. "Wir müssen dafür gewappnet sein, dass sich im
    schlimmsten Fall auch Allianzen gegen uns bilden", sagte Große Entrup der WAZ.
    "Fakt ist, dass schon jetzt fast die gesamte Antibiotika-Produktion in Indien
    und China stattfindet, weil die Produktion in Deutschland meist nicht mehr
    rentabel ist. Wir sollten also die Basischemie, die wir hierzulande haben, nicht
    leichtfertig aufgeben. Von ihr hängt vieles in der gesamten Industrie ab und
    baut auf sie auf, von Automobil bis Elektro, von Ernährung über Energie bis hin
    zur Rüstungsindustrie."

