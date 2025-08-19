VCI warnt vor Unterbrechungen von Chemie- und Pharma-Lieferketten
Essen (ots) - Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) warnt davor, dass
Deutschland bei einer Eskalation globaler Konflikte künftig von
Chemie-Lieferketten oder Produkten der Pharmaindustrie abgeschnitten werden
könnte. "Dieses Risiko ist real", sagte VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große
Entrup der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Dienstagausgabe). "Es wäre
eine Hochrisiko-Strategie zu sagen, wir verlassen uns einfach darauf, dass alles
auf dem Weltmarkt verfügbar ist. Während der Corona-Pandemie haben wir doch
gesehen, wohin das führen kann."
Deutschland müsse sich auf etwaige Konflikte vorbereiten, mahnte der
VCI-Hauptgeschäftsführer. "Wir müssen dafür gewappnet sein, dass sich im
schlimmsten Fall auch Allianzen gegen uns bilden", sagte Große Entrup der WAZ.
"Fakt ist, dass schon jetzt fast die gesamte Antibiotika-Produktion in Indien
und China stattfindet, weil die Produktion in Deutschland meist nicht mehr
rentabel ist. Wir sollten also die Basischemie, die wir hierzulande haben, nicht
leichtfertig aufgeben. Von ihr hängt vieles in der gesamten Industrie ab und
baut auf sie auf, von Automobil bis Elektro, von Ernährung über Energie bis hin
zur Rüstungsindustrie."
Pressekontakt:
Westdeutsche Allgemeine Zeitung
Zentralredaktion
Telefon: 0201 - 804 6519
zentralredaktion@waz.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/55903/6099370
OTS: Westdeutsche Allgemeine Zeitung
