UBS stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Matthew Weston wertete am Montagmittag die wöchentlichen Erstverschreibungszahlen der Abnehmmittel der GLP-1-Klasse aus. Bei Wegovy von den Dänen seien sie weniger stark gesunken als bei Zepbound vom Konkurrenten Eli Lilly./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 13:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 13:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 46,19EUR auf Lang & Schwarz (19. August 2025, 07:17 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 340
Kursziel alt: 340
Währung: DKK
Zeitrahmen: 12m
