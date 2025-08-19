    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovo Nordisk AktievorwärtsNachrichten zu Novo Nordisk
    UBS stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Matthew Weston wertete am Montagmittag die wöchentlichen Erstverschreibungszahlen der Abnehmmittel der GLP-1-Klasse aus. Bei Wegovy von den Dänen seien sie weniger stark gesunken als bei Zepbound vom Konkurrenten Eli Lilly./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 13:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 13:34 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 46,19EUR auf Lang & Schwarz (19. August 2025, 07:17 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Matthew Weston
    Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 340
    Kursziel alt: 340
    Währung: DKK
    Zeitrahmen: 12m


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
