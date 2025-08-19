Deutsche Rohstoff AG: EUR/USD im Fokus - Starke Halbjahreszahlen & 2025 Prognose!
Das erste Halbjahr 2025 markiert einen beeindruckenden Meilenstein für das Unternehmen. Mit einem Umsatz von 102,3 Mio. EUR und einem EBITDA von 70,5 Mio. EUR zeigt sich eine starke operative Entwicklung. Die Produktion von 13.659 BOEPD, vorwiegend aus 220 Bestandsbohrungen, unterstreicht die positive Dynamik. Die Prognose für 2025 bleibt mit einem Umsatz von 170 bis 190 Mio. EUR und einem EBITDA von 115 bis 135 Mio. EUR stabil.
- Umsatz im ersten Halbjahr 2025 beträgt 102,3 Mio. EUR, EBITDA liegt bei 70,5 Mio. EUR
- Produktion von 13.659 BOEPD, hauptsächlich aus 220 Bestandsbohrungen
- Prognose für 2025 bestätigt: Umsatz von 170 bis 190 Mio. EUR und EBITDA von 115 bis 135 Mio. EUR bei 60 USD WTI Ölpreis
- Positiver Free Cash Flow von 25 Mio. EUR und Nettoverschuldung um über 10% auf 140,4 Mio. EUR gesenkt
- Operative Entwicklung in den USA positiv, neue Chinook-Bohrungen mit starker Produktion
- Halbjahresbericht zeigt, dass mehr als die Hälfte der Prognose für Umsatz und EBITDA bereits erreicht wurde
