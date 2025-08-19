105 0 Kommentare Deutsche Rohstoff AG: EUR/USD im Fokus - Starke Halbjahreszahlen & 2025 Prognose!

Das erste Halbjahr 2025 markiert einen beeindruckenden Meilenstein für das Unternehmen. Mit einem Umsatz von 102,3 Mio. EUR und einem EBITDA von 70,5 Mio. EUR zeigt sich eine starke operative Entwicklung. Die Produktion von 13.659 BOEPD, vorwiegend aus 220 Bestandsbohrungen, unterstreicht die positive Dynamik. Die Prognose für 2025 bleibt mit einem Umsatz von 170 bis 190 Mio. EUR und einem EBITDA von 115 bis 135 Mio. EUR stabil.

