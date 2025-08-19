    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntel AktievorwärtsNachrichten zu Intel

    Comeback-Wette

    Paukenschlag: SoftBank setzt 2 Milliarden US-Dollar auf Intel

    Die SoftBank investiert 2 Milliarden US-Dollar in neue Intel-Aktien zu 23 US-Dollar je Anteilsschein. Die Intel-Aktie steigt daraufhin nachbörslich um mehr als 5 Prozent, die SoftBank-Aktie fällt in Tokio um 5,4 Prozent.

    Comeback-Wette - Paukenschlag: SoftBank setzt 2 Milliarden US-Dollar auf Intel
    Foto: Rodrigo Reyes Marin - ZUMA Press Wire

    Die SoftBank überrascht den Markt mit dem Kauf neuer Intel-Aktien im Volumen von zwei Milliarden US-Dollar. Der Einstieg erfolgt zu 23 US-Dollar je Aktie, was leicht unter dem Schlusskurs von Montag liegt. Intel gibt dafür neue Papiere an die SoftBank aus. Die Intel-Aktie sprang nach Börsenschluss um mehr als 5 Prozent an. SoftBank fiel am Dienstag in Tokio zeitweise um 5,4 Prozent – der stärkste Rücksetzer seit April.

    Mit der Beteiligung erweitert der japanische Technologiekonzern SoftBank, der unter anderem Mehrheitseigentümer von Arm ist und bereits auf Nvidia sowie TSMC setzt, sein Engagement im Chip-Bereich. Operativ hinkt SoftBank dem globalen Hardware-Investitionsboom jedoch hinterher: Das Vorhaben "Stargate" mit OpenAI, Oracle und dem Abu-Dhabi-Fonds MGS für US-Rechenzentren im Wert von 500 Milliarden US-Dollar kommt langsamer voran und der Effizienz-Chip "Izanagi" hat bislang noch kein marktfähiges Produkt hervorgebracht. Analysten wie Tomoaki Kawasaki sehen daher kurzfristig nur einen begrenzten Beitrag zum Wert und Ergebnis.

    Für Intel ist SoftBanks Schritt ein Vertrauensvotum. Der US-Konzern will nach Jahren hinter TSMC und Nvidia wieder technologische Führung beweisen. CEO Lip-Bu Tan traf in der vergangenen Woche US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus. Laut Bloomberg wurden Gespräche über Rettungsoptionen vorbereitet, einschließlich einer möglichen staatlichen Beteiligung von rund 10 Prozent.

    Auch geopolitisch ist der Deal aufgeladen: Während SoftBank seinen US-Fußabdruck vergrößert, wirbt Tokio in Washington für Zollsenkungen im Tausch gegen US-Investitionen. Jüngst vereinbarte SoftBank den Kauf von Foxconns E-Auto-Werk in Ohio – ein potenzieller Anschub für "Stargate". Parallel dazu bekräftigen TSMC und Samsung ihre milliardenschweren Pläne für Fabriken in den USA. Das Timing kurz nach dem Treffen von Trump und Tan nährt Spekulationen über politische Motive. Marktbeobachter wie Amir Anvarzadeh warnen jedoch, dass ein politisch motivierter Einstieg geschäftlich problematisch sein könnte.

    Die SoftBank verweist auf Intels mehr als 50-jährige Innovationsgeschichte und erwartet eine wachsende Halbleiterfertigung in den USA, in der Intel eine Schlüsselrolle spielen wird. Tan dankt für das Vertrauen. Er hatte zuvor gemeinsam mit Masayoshi Son in Start-ups investiert und saß bis 2022 als unabhängiger Direktor im SoftBank-Board.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
