Stratec sieht sich trotz gesunkener Profitabilität auf Kurs
- Umsatz und Ergebnis im Q2 gesunken, negative Währungen.
- Konzernchef optimistisch: Ebit-Marge soll steigen.
- Jahresumsatz währungsbereinigt im Plus, Ziel bleibt.
BIRKENFELD (dpa-AFX) - Der Diagnostikkonzern Stratec sieht sich trotz eines Umsatz- und Ergebnisrückgangs im zweiten Quartal auf dem Weg zu seinen Jahreszielen. Negative Währungseffekte hatten dem Unternehmen das Quartal verdorben. Der Umsatz sank in den drei Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich um ein Prozent auf 58,2 Millionen Euro, wie Stratec am Dienstag in Birkenfeld mitteilte. Währungsbereinigt hätte sich ein Plus in etwa dieser Größenordnung ergeben. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) brach zugleich überproportional stark um mehr als die Hälfte auf rund 3,1 Millionen Euro ein.
Konzernchef Marcus Wolfinger bleibt dennoch zuversichtlich, dass die operative Marge (bereinigte Ebit-Marge) im Gesamtjahr bei 10 bis 12 Prozent herauskommen wird, nachdem sie im ersten Halbjahr auf 7,2 Prozent gefallen war. "Für das zweite Halbjahr erwarten wir zudem zusätzlichen Rückenwind für die Ebit-Marge, vor allem durch eine zunehmende Skalierung und höhere Ergebnisbeiträge aus Entwicklungsumsätzen", sagte er laut Mitteilung. Seinen Jahresumsatz will Stratec weiterhin währungsbereinigt im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich steigern. Zuversicht gibt dem Management hier auch die aktuell wieder anziehende Dynamik bei Entwicklungskooperationen./tav/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur STRATEC Aktie
Die STRATEC Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,03 % und einem Kurs von 26,43 auf Lang & Schwarz (19. August 2025, 07:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der STRATEC Aktie um -3,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,38 %.
Die Marktkapitalisierung von STRATEC bezifferte sich zuletzt auf 335,56 Mio..
STRATEC zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2500 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von +22,56 %/+52,27 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu STRATEC - STRA55 - DE000STRA555
Das denkt die wallstreetONLINE Community über STRATEC. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Der Artikel ist nicht kostenfrei verfügbar, deshalb nachstehend die wichtigsten Punkte:
-Birkenfelder Technologieunternehmen ist profitabler geworden
-Scharfe Kritik von Aktionären an virtueller Hauptversammlung (es wurden Kostengründe seitens des Unternehmens genannt)
-Trotz Umsatzrückgang in Höhe von rund 13 Mio. € ist das Unternehmen deutlich profitabler geworden
-Es sind weltweit 50.000 Stratec-Analysesysteme im Einsatz bei den Kunden im Einsatz, die damit bis zu 5 Mrd. USD Umsatz erzielen
-Die Aktionärsvertreter von DSW und SdK bescheinigten Vorstand und Aufsichtsrat der Stratec eine gute Tätigkeit in wirtschaftlichen herausfordernden Zeiten
-Das Ausscheiden des Finanzvorstandes und dessen hohe vertragliche Abfindung wurde kritisiert
Keine Garantie auf Vollständigkeit und Richtigkeit
Keine Kaufempfehlung
VB
517 Nutzer haben STRATEC im Portfolio und 749 unserer Nutzer haben STRATEC auf der Watchlist.
Weitere Nachrichten zu STRATEC finden Sie auf der STRATEC Wertpapierdetailseite im Bereich "Neuigkeiten" und unter "Übersicht".
Eine Übersicht aller Unternehmenstermine finden Sie hier.