    CookieYes startet im Wix App Market und bietet Millionen eine einfache und skalierbare Datenschutzkonformität

    MILTON KEYNES, England, 19. August 2025 /PRNewswire/ -- CookieYes, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die Verwaltung von Zustimmungen, dem mehr als 2 Millionen Websites vertrauen, gab die Einführung seiner dedizierten App auf dem Wix App Market bekannt.

    CookieYes is now on the Wix App Market, helping millions of businesses stay compliant with privacy laws like GDPR and CPRA, with trusted certifications like Google CMP Gold Partner, IAPP Bronze Member, and IAB Europe-registered CMP backing it up

    Diese Einführung ermöglicht es Unternehmen jeder Größe, die Zustimmung zu Website-Cookies einfach zu verwalten, globale Datenschutzgesetze einzuhalten und das Vertrauen der Nutzer zu stärken – ohne komplexe technische Konfigurationen.

    In Anbetracht der DSGVO und anderer Datenschutzvorschriften, die sich weltweit ausbreiten, müssen Unternehmen ihren Besuchern klare Wahlmöglichkeiten bei der Datenerfassung bieten. Mit der nahtlos in Wix integrierten CookieYes-App können Sie in wenigen Minuten konforme, benutzerfreundliche Einwilligungserfahrungen umsetzen.

    Lösungen zur Gewährleistung des Datenschutzes für Wix-gestützte Unternehmen

    Die CookieYes-App unterstützt Unternehmen mit den folgenden Funktionen:

    • Klare Cookie-Banner anzeigen, die erklären, wie Besucherinformationen verwendet werden können.
    • Pausieren von Tracking-Tools (wie Analytics oder Anzeigen), bis die Besucher sie zulassen.
    • Gewährleistung einer sicheren Aufzeichnung über die Wahl der Besucher, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.
    • Garantierte Einhaltung der aktuellen Datenschutzgesetze durch automatische Updates und Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften.
    • Anzeigen regionalspezifischer Banner, je nachdem, wo sich die Besucher befinden (z. B. DSGVO für Europa).
    • Anbieten von Cookie-Bannern in mehreren Sprachen, die sich automatisch an die Browsereinstellungen des Besuchers anpassen.
    • Einfaches Anpassen des Aussehens und der Haptik von Bannern an die Marke Ihres Unternehmens.

    Sind Sie bereit, Ihre Cookie-Einwilligung auf Wix zu vereinfachen? CookieYes jetzt auf dem Wix App Market installieren

    „Datenschutz ist ein Grundrecht, kein optionales Merkmal", sagte Anvar T., Geschäftsführer von CookieYes. „Unser Ziel war es schon immer, die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen einfach, skalierbar und für jedes Unternehmen zugänglich zu machen. Als Google Certified Gold CMP Partner, dem führende globale Marken vertrauen, sind wir stolz darauf, unsere Fähigkeiten auf die Wix-Community auszuweiten und Unternehmen dabei zu unterstützen, stärkere, vertrauensvolle digitale Erlebnisse zu schaffen."

    „Wir freuen uns sehr, CookieYes im Wix App Market begrüßen zu dürfen", sagt Omer Zilberman, Leiter der Geschäftsentwicklung bei Wix. „Ihr Fachwissen im Bereich des Einwilligungsmanagements ermöglicht es unseren Nutzern, transparente, rechtskonforme Websites ohne technische Probleme zu erstellen."

    CookieYes ist jetzt weltweit auf dem Wix App Market verfügbar und kann kostenlos installiert werden. Premium-Funktionen sind ab 8,33 USD/Monat erhältlich und bieten höhere Scan-Limits, detaillierte Zustimmungsprotokolle, individuelles Branding und mehr für wachsende Unternehmen.

    Inforationen zu CookieYes

    CookieYes ist ein Google Certified Gold CMP Partner und Anbieter von Einwilligungsmanagement, dem mehr als 2 Millionen Websites vertrauen, um transparente, rechtskonforme digitale Erlebnisse zu liefern, darunter Toyota, KFC, Domino's und Forbes. CookieYes bietet benutzerfreundliche, skalierbare Lösungen, die Unternehmen dabei helfen, globale Datenschutzbestimmungen einzuhalten und das Vertrauen der Nutzer zu stärken.

    Kontaktinformationen

    Website: www.cookieyes.com 
    E-Mail: partnerships@cookieyes.com 
    App-Auflistung:  https://www.wix.com/app-market/web-solution/cookieyes-gdpr-cookie-banner/?utm_source=prc&utm_medium=cpc 

    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2750761/CookieYes.jpg 
    Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2750760/CookieYes_Logo.jpg

     

    Logo of CookieYes, a consent management platform, featuring the brand name with a stylized blue checkmark in the letter 'Y', symbolizing consent and compliance.

     

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cookieyes-startet-im-wix-app-market-und-bietet-millionen-eine-einfache-und-skalierbare-datenschutzkonformitat-302531700.html



