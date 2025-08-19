BARCLAYS stuft MERCK KGAA auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien der Merck KGaA von 150 auf 120 Euro gesenkt und die Papiere von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Analystin Emily Field kappte ihre Umsatz- und Ergebnisschätzungen für die Darmstädter bis 2029 infolge des zuletzt gesenkten Konzernausblicks. Im Bereich Healthcare/Life Science gebe es weiter Strategieanpassungen und vor dem Kapitalmarkttag Mitte Oktober seien kaum Kurstreiber ersichtlich, schrieb Field in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ihr Kursziel beinhalte einen Konglomeratsabschlag von rund 20 Prozent./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 16:49 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 109,6EUR auf Lang & Schwarz (19. August 2025, 07:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Emily Field

Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 120

Kursziel alt: 150

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 120,00 € , was eine Steigerung von +8,35% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer