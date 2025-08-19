    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMerck AktievorwärtsNachrichten zu Merck
    BARCLAYS stuft MERCK KGAA auf 'Equal Weight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien der Merck KGaA von 150 auf 120 Euro gesenkt und die Papiere von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Analystin Emily Field kappte ihre Umsatz- und Ergebnisschätzungen für die Darmstädter bis 2029 infolge des zuletzt gesenkten Konzernausblicks. Im Bereich Healthcare/Life Science gebe es weiter Strategieanpassungen und vor dem Kapitalmarkttag Mitte Oktober seien kaum Kurstreiber ersichtlich, schrieb Field in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ihr Kursziel beinhalte einen Konglomeratsabschlag von rund 20 Prozent./ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 16:49 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 03:00 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 109,6EUR auf Lang & Schwarz (19. August 2025, 07:35 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Emily Field
    Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 120
    Kursziel alt: 150
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


