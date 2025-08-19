    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntesa Sanpaolo AktievorwärtsNachrichten zu Intesa Sanpaolo
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 5,60 auf 6,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die italienischen Banken hätten in der jüngsten Berichtssaison ihre anhaltende Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt, schrieb Marco Nicolai in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Die ermutigenden Ergebnisse der Stresstests stützten seinen positiven Ausblick auf den Sektor. Neue Unternehmensziele von Intesa, Bper Banca und Fineco könnten zu steigenden Ergebniserwartungen führen./gl/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 14:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 19:05 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 5,539EUR auf Lang & Schwarz (19. August 2025, 07:34 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Marco Nicolai
    Analysiertes Unternehmen: INTESA SANPAOLO S.P.A.
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 6,30
    Kursziel alt: 5,60
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6,30, was eine Steigerung von +14,83% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 5,60 auf 6,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die italienischen Banken hätten in der jüngsten Berichtssaison ihre anhaltende Widerstandsfähigkeit unter Beweis …