JEFFERIES stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 5,60 auf 6,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die italienischen Banken hätten in der jüngsten Berichtssaison ihre anhaltende Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt, schrieb Marco Nicolai in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Die ermutigenden Ergebnisse der Stresstests stützten seinen positiven Ausblick auf den Sektor. Neue Unternehmensziele von Intesa, Bper Banca und Fineco könnten zu steigenden Ergebniserwartungen führen./gl/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 14:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 19:05 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 5,539EUR auf Lang & Schwarz (19. August 2025, 07:34 Uhr) gehandelt.



