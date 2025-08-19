101 0 Kommentare Vienna International Airport: Passagier- und Umsatzboom 2025

Die Flughafen-Wien-Gruppe verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 ein beeindruckendes Passagierwachstum und starke finanzielle Ergebnisse. Mit 19,6 Millionen Passagieren und einem Anstieg von 4,7% zeigt sich die Dynamik des Unternehmens. Der Umsatz stieg um 7,4% auf 524,4 Millionen Euro, während das EBITDA um 3,3% auf 211,7 Millionen Euro zulegte. Trotz eines leichten Rückgangs am Standort Wien bleibt die Entwicklung stabil, unterstützt durch ein Rekordinvestitionsprogramm von 300 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr 2025 werden 42 Millionen Passagiere und ein Umsatz von 1.080 Millionen Euro erwartet.

