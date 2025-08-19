Vienna International Airport: Passagier- und Umsatzboom 2025
Die Flughafen-Wien-Gruppe verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 ein beeindruckendes Passagierwachstum und starke finanzielle Ergebnisse. Mit 19,6 Millionen Passagieren und einem Anstieg von 4,7% zeigt sich die Dynamik des Unternehmens. Der Umsatz stieg um 7,4% auf 524,4 Millionen Euro, während das EBITDA um 3,3% auf 211,7 Millionen Euro zulegte. Trotz eines leichten Rückgangs am Standort Wien bleibt die Entwicklung stabil, unterstützt durch ein Rekordinvestitionsprogramm von 300 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr 2025 werden 42 Millionen Passagiere und ein Umsatz von 1.080 Millionen Euro erwartet.
- Passagierwachstum im ersten Halbjahr 2025: 19,6 Millionen Passagiere in der Flughafen-Wien-Gruppe, ein Anstieg von 4,7%.
- Finanzkennzahlen H1/2025: Umsatz stieg um 7,4% auf 524,4 Millionen Euro, EBITDA um 3,3% auf 211,7 Millionen Euro, und das Periodenergebnis verbesserte sich um 6,2% auf 115,1 Millionen Euro.
- Stabile Entwicklung im Juli 2025: 4,5 Millionen Passagiere in der Flughafen-Wien-Gruppe (+1,0%), jedoch ein Rückgang von 1,2% am Standort Wien.
- Investitionsprogramm: Ein Rekordvolumen von 300 Millionen Euro wird 2025 investiert, trotz der erwarteten Tarifsenkung im Jahr 2026.
- Prognose für 2025: Erwartet werden rund 42 Millionen Passagiere in der Flughafen-Wien-Gruppe und rund 32 Millionen Passagiere am Standort Wien.
- Finanz-Guidance 2025: Erwarteter Umsatz von rund 1.080 Millionen Euro, ein EBITDA von rund 440 Millionen Euro und ein Periodenergebnis vor Minderheiten von rund 230 Millionen Euro.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Vienna International Airport ist am 19.08.2025.
Der Kurs von Vienna International Airport lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 52,70EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
