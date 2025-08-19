    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsH & M Hennes & Mauritz (B) AktievorwärtsNachrichten zu H & M Hennes & Mauritz (B)
    BARCLAYS stuft H&M auf 'Equal Weight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für H&M von 134 auf 130 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Es gebe keine eindeutigen Einstiegsgründe bei der Aktie der Modekette, schrieb Matthew Clements am Montagabend in einem Ausblick auf den Bericht zum dritten Geschäftsquartal per Ende September. Er kappte seine Ergebnisschätzungen bis 2027 im Schnitt um 6 Prozent./ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 20:49 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 03:00 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 12,92EUR auf Lang & Schwarz (19. August 2025, 07:52 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Matthew Clements
    Analysiertes Unternehmen: H&M
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 130
    Kursziel alt: 134
    Währung: SEK
    Zeitrahmen: 12m



