BARCLAYS stuft H&M auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für H&M von 134 auf 130 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Es gebe keine eindeutigen Einstiegsgründe bei der Aktie der Modekette, schrieb Matthew Clements am Montagabend in einem Ausblick auf den Bericht zum dritten Geschäftsquartal per Ende September. Er kappte seine Ergebnisschätzungen bis 2027 im Schnitt um 6 Prozent./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 20:49 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 12,92EUR auf Lang & Schwarz (19. August 2025, 07:52 Uhr) gehandelt.